В Сети показали бой самых злобных крокодилов Австралии

Мир

В Австралии туристы на Северной территории засняли на видео схватку двух крокодилов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

На кадрах, снятых во время прогулки по реке Аделаида, видно, как шестиметрового крокодила по кличке Доминатор дразнят приманкой. Он безуспешно пытается схватить добычу, после чего к нему приближается второй крокодил Брут длиной в 5,5 метра.

Рептилия кусает Доминатора за хвост и начинает схватку. Пресмыкающиеся несколько раз набрасываются на друг друга и уплывают.

По словам очевидца, это не первое столкновение животных. Брут и Доминатор считаются самыми крупными и мощными обитателями реки, поэтому он не исключает, что в дальнейшем они снова могут напасть друг на друга. В первый раз схватку начал Доминатор, более молодой самец.

Издание называет Доминатора и Брута «самыми злобными крокодилами Австралии».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в индонезийской провинции Северный Сулавеси пятиметровый крокодил по кличке Мерри затащил к себе в вольер и съел заживо кормившую его мясом женщину-биолога — 44-летнюю Деази Туво. Рептилия оторвала женщине руки и растерзала тело.

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