«Красавица-конфетка»: Лиза Галкина предстала в образе сказочной принцессы

Шоу-бизнес

К радости многочисленных поклонников дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина предстала в новом образе — «сказочной принцессы».

На снимке 5-летняя малышка появилась в нарядном белом платье, расшитом под жемчуг, с тонкими кружевами и рукавами, отделанными тонкой органзой.

Пышный наряд дополняет довольно сдержанная прическа: длинные волосы зачесаны назад при помощи изящной металлической заколки.

Волшебный имидж не стал бы завершенным без маленькой, но важной детали: длинной золотой цепочки с кулоном.

Судя по снимку, очаровательная Лиза присутствует на празднике.

Новый лик как нельзя больше пришелся к лицу золотоволосой Лизе.

«Красавица», «Ангелочек», «Конфетка», «Дякуємо», «Пусть Ангелы Хранители оберегают тебя Лизок и твой сон» — пишут поклонники Лизы и всего звездного семейства.

Некоторые из них гадают: кто же подарил ей украшение? И приходят к единодушному выводу, что это, скорее всего, папа — Максим Галкин, как известно, любит делать подарки.

Их он часто дарит своей супруге Алле Пугачевой (обычно это жемчуг), а на свадьбу преподнес Примадонне солидный бриллиантовый гарнитур: кольцо, серьги и колье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лиза Галкина стала героиней клипа на песню своей мамы: фанаты собрали достаточно редкие фото ребенка сопроводили их песней Примадонны. Получилось трогательно и душевно.

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