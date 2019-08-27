- 05:25 «Красавица-конфетка»: Лиза Галкина предстала в образе сказочной принцессы
- 04:48 В Сети показали бой самых злобных крокодилов Австралии
- 04:04 Едет помешать продаже "Мотор Січі" китайцам? Помощник Трампа анонсировал свой визит в Киев
- 03:25 Почти как в Бразилии: в Скадовске обезьяна на пляже сорвала с девушки купальник
- 02:55 Ужасные последствия ангины: женщина лишилась части ноги и пальцев на руках, заразившись от своих детей
- 02:25 В Кирилловке снова разбушевалось море
- 01:53 Подвел розовый зайка: Киркоров опозорился с рекламой секс-шопа
- 01:25 Виноваты США: в РФ «раскрыли причину» ракетных испытаний под Северодвинском
- 00:50 На сцене без белья: Лобода восхитила зрителей «голым» костюмом
- 00:25 Над Украиной засекли самолёт российского олигарха: что произошло (карта)
- 00:11 Названы певицы с самым высоким годовым доходом в мире
- 26.08 23:49 Как "Квартал" прощался с Юзиком: появилось видео
«Красавица-конфетка»: Лиза Галкина предстала в образе сказочной принцессы
К радости многочисленных поклонников дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина предстала в новом образе — «сказочной принцессы».
На снимке 5-летняя малышка появилась в нарядном белом платье, расшитом под жемчуг, с тонкими кружевами и рукавами, отделанными тонкой органзой.
Пышный наряд дополняет довольно сдержанная прическа: длинные волосы зачесаны назад при помощи изящной металлической заколки.
Волшебный имидж не стал бы завершенным без маленькой, но важной детали: длинной золотой цепочки с кулоном.
Судя по снимку, очаровательная Лиза присутствует на празднике.
Новый лик как нельзя больше пришелся к лицу золотоволосой Лизе.
«Красавица», «Ангелочек», «Конфетка», «Дякуємо», «Пусть Ангелы Хранители оберегают тебя Лизок и твой сон» — пишут поклонники Лизы и всего звездного семейства.
Некоторые из них гадают: кто же подарил ей украшение? И приходят к единодушному выводу, что это, скорее всего, папа — Максим Галкин, как известно, любит делать подарки.
Их он часто дарит своей супруге Алле Пугачевой (обычно это жемчуг), а на свадьбу преподнес Примадонне солидный бриллиантовый гарнитур: кольцо, серьги и колье.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лиза Галкина стала героиней клипа на песню своей мамы: фанаты собрали достаточно редкие фото ребенка сопроводили их песней Примадонны. Получилось трогательно и душевно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...