Лиза Галкина стала героиней клипа на песню своей мамы (видео)

Шоу-бизнес

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза Галкина давно стала звездой Сети. Поклонники семьи Примадонны уверены, что Елизавета растет талантливой, активной и очень артистичной девочкой.

Поэтому у «Лизок» сформировалась огромная армия поклонников, которые создали несколько фанатских страничек в ее честь, пишет «Телепрограмма».

На одной из таких страниц в Instagram, где количество подписчиков достигает более полумиллиона, появился трогательный, во многом знаковый аматорский клип.

На видео, которое сопровождается одним из эстрадных хитов Аллы Борисовны, появляются десятки фотографий ее дочери. Лиза предстает в кадре в разных образах и в разном возрасте. Фотоснимки с Елизаветой ритмично сменяют друг друга в такт музыке, в итоге, получилось ритмичное слайд-шоу с Лизой в главной роли.

Издание отмечает, что некоторые из представленные в «клипе» являются очень редкими. Другие представляют собой стоп-кадры различных видео с участием Лизы. Ролик собрал больше ста тысяч просмотров и несколько сотен комментариев. Поклонники в очередной раз напомнили о талантах и артистизме дочери Галкина и Пугачевой.

«Очень интересная девочка красавица умница», «Прелесть, Лиза. Эту корону не снимай», «Промелькнула масса нарядов, множество поз, сменялись эмоции — а в памяти остались глубокие умные глаза», «Очеравашка», «Сказочная девочка», — пишут поклонники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лизы проснулась «изобретательская жилка»: девочка занялась созданием макета мобильного устройства — смартфона из бумаги и «программного обеспечения» для него.

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