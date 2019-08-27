В центре Черновцов рухнула стена жилого дома (фото)

Происшествия

В центре Черновцов произошел внезапный обвал стены жилого дома. Инцидент произошел на улице Русской, 66 вечером 26 августа. На момент падения стены дома находилась его хозяйка дома с детьми. Напомним, в июне двое украинцев погибли в результате обвала стены в селе Засулье Полтавской области.

«Все успели вовремя выйти, никто не пострадал. Ночевать люди будут у родственников», — сообщил секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан в комментарии УНИАН.

По его словам, предварительный осмотр здания позволил установить, что причиной падения стены могли быть работы по гидроизоляции дома, которые проводились его владельцами.

«Фундамент ленточный, из бутового камня. Видимо, поэтому стена и обвалилась», — констатировал представитель горсовета.

Из здания выпали два окна, посыпалась кирпичная стена с переднего входа в помещение.

На месте обвала

Напомним, в июле в Лисичанске Луганской области жителей аварийного трехэтажного дома пришлось экстренно эвакуировать посреди ночи в связи с началом его разрушения. А в конце мая обвалилась стена школы на Львовщине.



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