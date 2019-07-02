Происшествия

Упавшая стена убила двух человек на Полтавщине (фото)

Двое украинцев погибли в результате обвала стены в селе Засулля Лубенского районе Полтавской области. Во время демонтажа пристройки к жилому дому произошла трагедия — граждане оказались под завалами.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, погибли мужчина 1991 г. р., а также женщина 1965 г. р. Вытаскивать их тела спасателям пришлось при помощи специального оборудования.

Как сообщали «ФАКТЫ», обвалы стен иногда происходят даже на улицах крупных городов. Так, в феврале упала стена старого дома прямо в центре Киева. В том же месяце обвалилась стена трехэтажного дома во Львове. Чудом тогда обошлось без жертв.

В то же время, часто причиной обвала становится стихия. В марте сильный ветер обвалил стену торгового центра в Одессе.



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