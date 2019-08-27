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Свитолина начала выступление на US Open с победы над 17-летней американкой (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, стартовала с победы на US Open — заключительном в нынешнем году турнире серии «Большого шлема» с общим призовым фондом более 57 миллионов долларов.
Соперницей нашей соотечественницы в первом круге была 17-летняя американка Уитни Осуигве, с которой ранее украинка не встречалась на корте. Особых проблем Элина не испытала и легко обыграла оппонентку в двух сетах — 6:1, 7:5.
За этот успех Свитолина гарантированно пополнит свой банковский счет на 100 тысяч долларов призовых. Во втором раунде ее ожидает встреча со старшей из сестер Уильямс, 39-летней Винус (52-я), которая в своем матче легко разобралась с китаянкой Чжен Сайсасй (39-я) — 6:1, 6:0.
Из украинок также в первом круге выступит Катерина Козлова (76-я), которая встретится с американкой Тейлор Таунсенд (116-я), успешно преодолевшей квалификацию. А вот Леся Цуренко (40-я) вынуждена была сняться с турнира из-за травмы локтя и впервые с 2012-го года пропустит US Open, где в прошлом году дошла до четвертьфинала.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юная Ястремская стартовала на US Open с победы над опытной румынкой.
Фото Jimmie 48
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