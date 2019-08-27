Стиль жизни

Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака

Среда, 28 августа, — день, когда стоит заняться домом, семьей, мелким ремонтом и другими хозяйственными делами.

А «Факты» предлагают гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака.

Овен

Не стоит что-то кардинально менять в своей жизни. Также не стоит начинать любовный роман.

Вас ждет небольшая материальная прибыль.

Телец

Обратите внимание на свои сны — там будет важный сигнал о будущем.

Близкие люди дадут ценный совет.

Близнецы

Ничего экстраординарного не ожидается. Вам даже будет немного скучно, обычные обязаности. Рак

Лев

Не допускайте переутомления. Вечером жизнь порадует вас каким-то приятным событием.

Дева

Вы будете не в меру разбрасываться средствами, о чем уже скоро пожалеете. А причина этого — влюбленность.

Весы

Опасайтесь сплетен из-за вашей откровенности с друзьями. Одинокие Весы могут встретить свою половинку.

Скорпион

Звезды советуют заняться повседневными заботами и на время забыть о поездках.

Стрелец

Отличное время для совместных занятий с родными и налаживания понимания между вами. Удержитесь от спонтанных покупок.

Козерог

Не стоит злоупотреблять спиртными напитками, это может сыграть злую шутку, испортить отношения с коллегами и любимым человеком.

Водолей

Отправляйтесь на выставку, в кино, на концерт — именно там ждет вас встреча, которая подарит много радости в этом году.

Рыбы

Подписание каких-то документов лучше отложить на другой день. А любимый человек сделает подарок.

Хорошего вам дня!

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter