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Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака
Среда, 28 августа, — день, когда стоит заняться домом, семьей, мелким ремонтом и другими хозяйственными делами.
А «Факты» предлагают гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака.
Овен
Не стоит что-то кардинально менять в своей жизни. Также не стоит начинать любовный роман.
Вас ждет небольшая материальная прибыль.
Телец
Обратите внимание на свои сны — там будет важный сигнал о будущем.
Близкие люди дадут ценный совет.
Близнецы
Ничего экстраординарного не ожидается. Вам даже будет немного скучно, обычные обязаности. Рак
Лев
Не допускайте переутомления. Вечером жизнь порадует вас каким-то приятным событием.
Дева
Вы будете не в меру разбрасываться средствами, о чем уже скоро пожалеете. А причина этого — влюбленность.
Весы
Опасайтесь сплетен из-за вашей откровенности с друзьями. Одинокие Весы могут встретить свою половинку.
Скорпион
Звезды советуют заняться повседневными заботами и на время забыть о поездках.
Стрелец
Отличное время для совместных занятий с родными и налаживания понимания между вами. Удержитесь от спонтанных покупок.
Козерог
Не стоит злоупотреблять спиртными напитками, это может сыграть злую шутку, испортить отношения с коллегами и любимым человеком.
Водолей
Отправляйтесь на выставку, в кино, на концерт — именно там ждет вас встреча, которая подарит много радости в этом году.
Рыбы
Подписание каких-то документов лучше отложить на другой день. А любимый человек сделает подарок.
Хорошего вам дня!
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