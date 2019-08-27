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- 08:25 Президент Бразилии отказался от 22 миллионов долларов помощи от G7 для борьбы с пожарами в Амазонии
Президент Бразилии отказался от 22 миллионов долларов помощи от G7 для борьбы с пожарами в Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару демонстративно отказался принять 22 миллиона помощи, предложенной ему странами «Большой семерки» по итогам саммита, завершившегося 26 августа в Биаррице. Деньги по инициативе французского президента Эммануэля Макрона были выделены на борьбу с масштабными пожарами в Амазонии. Их могли предоставить «незамедлительно». Однако Бразилия отвергла этот широкий жест.
«Мы ценим это, но, возможно, данные ресурсы лучше было бы направить на восстановление лесов Европы. Макрон не сумел предотвратить даже предсказуемый пожар в церкви, которая является мировым культурным наследием. Чему он может научить нашу страну? У него хватает забот в дома и во французских колониях» — заявил представитель бразильского президента Оникс Лоренсони изданию Globo, имея в виду масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери.
Бослонару ранее обвинил Макрона в «колониальном мышлении», империализме и вмешательстве во внутренние дела его страны. Пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют «легкими» планеты, начались в начале августа. Макрон назвал это международным кризисом и призвал действовать.
Конфликтующие президенты уже даже перешли на личности. Как сообщали «ФАКТЫ», Болсонару оскорбил в соцсети жену Макрона Брижит. Тот не остался в долгу, дав оппоненту публичный ответ.
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