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Президент Бразилии оскорбил Брижит Макрон постом в соцсети, взбесив ее мужа (фото)
Президент Бразилии Жаир Болсонару оскорбил 66-летнюю жену французского лидера Эммануэля Макрона Брижит комментарием в соцсети. Один из сторонников Болсонару разметил на Facebook пост, где сравнил фотографию супругов Макрон со снимком, на котором изображен 64-летний Жаир Болсонару со своей 37-летней супругой Мишель. «Теперь понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?», — гласила подпись к коллажу, намекая на то, что Эммануэль завидует Жаиру. А бразильский президент, как пишет Daily Mail, написал в ответ: «Не унижайте этого парня, ха-ха-ха».
Это взбесило Эммануэля Макрона. Он заявил, что Бразилия заслуживает лидера, который занимался бы делами, а не проявлял неуважение к его жене. Комментарий Болсонару 41-летний Макрон назвал «необычайно грубым». «Что я могу сказать? Это печально. Это печально прежде всего для него и для бразильцев», — заявил Макрон.
Конфликт между двумя президентами начался после того, как Макрон выразил озабоченность в связи с пожарами в Амазонии и предложил обсудить ситуацию на саммите G7. А Болсонару назвал это внутренним делом Бразилии и обвинил коллегу в «колониальном мышлении».
Ранее «ФАКТЫ» писали. что Дональд Трамп неловко поцеловался с Меркель и Брижит Макрон, а его жена Мелания Трамп влюбленно смотрела на премьера Канады Джастина Трюдо.
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