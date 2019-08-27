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- 11:23 В Киеве на пенсионерку упало огромное дерево: первые фото с места ЧП
В Киеве на пенсионерку упало огромное дерево: первые фото с места ЧП
Во вторник, 27 августа, в Печерском районе столицы произошло ЧП — огромное дерево рухнуло прямо на проходившую под ним женщину. Ранее в сеть выложили видео, как в центре столицы на Богдана Хмельницкого мужчина едва успел увернуться от падавшего на него дерева.
Как сообщает «Киев Оперативный», дерево упало на улице Чигорина, 59А, полностью перегородив улицу. Движение транспорта в районе чрезвычайного происшествия перекрыто. «Огромное дерево, к сожалению, упало прямо на женщину (около 60 лет). На месте бойцы ГосЧС, врачи „скорой“ и полиция», — говорится в сообщении.
На одном из фото видно, что сердцевина дерева была практически разрушена.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время непогоды в Мелитополе камеры наблюдения зафиксировали, как на припаркованный автомобиль падает дерево, задевает еще одну проезжавшую мимо машину и обрывает провода линии электропередач.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!