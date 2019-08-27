Ломаченко рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры (фото, видео)

Спорт

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) признался, что не планирует боксировать слишком долго, а также поведал, чем будет заниматься после завершения профессиональной карьеры.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ ЛОМАЧЕНКО — КЭМПБЕЛЛ.

«Я не хочу выходить в ринг в возрасте Пакьяо (в декабре легендарному филиппинцу исполнится 41 год. — Авт.), это слишком. Я тренируюсь с четырех лет. Я родился боксером. Всегда что-то должно заканчиваться. Я хочу охотиться, хочу рыбачить каждый день. Теперь я не могу делать это, поскольку я тренируюсь каждый день. Моя мотивация, моя цель — абсолютное чемпионство в легком весе. Не знаю, что произойдет после этого», — передает слова нашего боксера телеканал ВВС.

Успехи Ломаченко в рыбалке впечатляют

В то же время в недавнем интервью телеканалу «Интер» Василий признался, что может стать тренером лишь в одном случае. «Я буду тренировать лишь в том случае, если мой сын захочет стать чемпионом. Тогда, конечно, я буду помогать ему. А так начинать тренерскую карьеру не буду — планирую заниматься профессионально рыбалкой и дрифтом (вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. — Авт.)», — признался Ломаченко.

Напомним, что свой ближайший бой Ломаченко проведет в субботу, 31 августа, в Лондоне против британца Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут стоять чемпионские пояса, которыми владеет наш соотечественник, а также вакантный титул WBC.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко хочет проучить дерзкого американца за обидные слова в свой адрес.

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