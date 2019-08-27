Политузника Эдема Бекирова выпустили из СИЗО в Крыму

Украина

В Крыму из СИЗО выпустили тяжело больного крымского татарина Эдема Бекирова, которого оккупанты задержали и бросили за решетку в декабре 2018 года, обвинив его в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке оружия и боеприпасов.

«Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке в суд. Бекиров провел в заключении 258 дней», — пишет на своей страничке в социальных сетях журналист Антон Наумлюк.

Эдем Бекиров — инвалид 1 группы, у него ампутирована нога, раны на которой не заживают, а также ІІ стадия диабета и 4 шунта в сердце. Адвокаты и правозащитники настаивали на том, что Бекирова необходимо срочно освободить, поскольку с его болезнями невозможно находится в СИЗО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», этим летом Эдему Бекирову продлевали срок содержания под стражей, поскольку «следствие не располагало» материалами, которые бы свидетельствуют о том, что больного политзаключенного нельзя содержать в СИЗО по медицинским показаниям.

Фото из Facebook Антона Наумлюка.

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