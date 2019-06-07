«Угроза для жизни»: «суд» в оккупированном Крыму продлил арест тяжелобольному активисту Бекирову

Украина

Судья подконтрольного Кремлю Киевского райсуда Симферополя Антон Цикуренко продлил на два месяца срок содержания в СИЗО крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года. Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Единственное законное решение суда, которое стало бы балансом между стороной обвинения и защитой — это отказ в удовлетворении ходатайства следствия о продлении ареста в СИЗО и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Сегодняшнее решение угрожает жизни моего подзащитного», — заявил адвокат Алексей Ладин.

Следователь ФСБ Иван Романец аргументировал продление меры пресечения Бекирову необходимостью «произвести не менее трех проверок показаний на месте», предъявить Бекирову обвинение в окончательной редакции и допросить его как обвиняемого, а также уведомить Бекирова и его защиту об окончании следственных действий.

Следователь Романец заявил, что «следствие не располагает» материалами, которые свидетельствуют о том, что Бекирова нельзя содержать в СИЗО по медицинским показаниям, и не видит оснований для отмены избранной меры пресечения.

«Я устал уже бороться с обвинением. Сколько это может продолжаться? Сил нет! Я не живу в СИЗО; на прогулку меня не водят — нет условий, в баню меня не водят. Я на унитазе, простите, купаюсь — это нормальное человеческое содержание XXI века?» — заявил Бекиров в суде.

Во время заседания он держал лист бумаги с надписью: «Сначала молодежь. Потом стариков. Теперь женщин. Кого дальше? Дети?». Таким образом он выразил солидарность с крымскотатарской правозащитницей Лутфие Зудиевойи координатором «Крымского детства» Мумине Салиевой, ранее задержанными и оштрафованными за посты в соцсетях.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю «Киевский районный суд» Симферополя арестовал Бекирова. 14 мая активиста вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов. Бекирова обвинили в якобы приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Его задержали 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный суд РФ в Крыму его арестовал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правозащитная организация Amnesty International запустила срочную акцию с целью спасти жизнь крымского татарина Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в аннексированом Крыму.

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