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Украина — Словения: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
В среду, 28 августа, женская сборная Украины по волейболу проведет четвертый матч в рамках группы В финального этапа чемпионата Европы, поединки которой проходят в Польше. Соперником наших девушек станет сборная Словении.
В предстоящем поединке фактически решится, какая из сборных пройдет в плей-офф европейского первенства. Сборная Украины уступила во всех трех поединках («желто-синие» последовательно проиграли Бельгии, Италии и хозяйкам турнира Польше), но при этом сыграла со всеми соперниками, превосходившими нашу сборную в классе.
У Словении, которая не может похвастаться особыми успехами на крупных турнирах (на чемпионатах мира представительницы балканской страны не участвовали, а на чемпионат Европы ранее квалифицировались лишь однажды, заняв последнее 16 место), в активе одна победа над главным аутсайдером группы Португалией, с которой Украине еще предстоит сыграть, а также два поражения от Польши и Бельгии.
Чемпионат Европы-2019, финальный турнир
28 августа (среда)
Украина — Словения 21:00 «UA: Перший»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины по волейболу в борьбе уступила двукратным чемпионкам Европы.
Фото cev. eu
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