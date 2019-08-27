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Украина — Словения: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу

13:12 27 августа 2019 28
Украина — Словения: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 28 августа, женская сборная Украины по волейболу проведет четвертый матч в рамках группы В финального этапа чемпионата Европы, поединки которой проходят в Польше. Соперником наших девушек станет сборная Словении.

В предстоящем поединке фактически решится, какая из сборных пройдет в плей-офф европейского первенства. Сборная Украины уступила во всех трех поединках («желто-синие» последовательно проиграли Бельгии, Италии и хозяйкам турнира Польше), но при этом сыграла со всеми соперниками, превосходившими нашу сборную в классе.

У Словении, которая не может похвастаться особыми успехами на крупных турнирах (на чемпионатах мира представительницы балканской страны не участвовали, а на чемпионат Европы ранее квалифицировались лишь однажды, заняв последнее 16 место), в активе одна победа над главным аутсайдером группы Португалией, с которой Украине еще предстоит сыграть, а также два поражения от Польши и Бельгии.

Чемпионат Европы-2019, финальный турнир

28 августа (среда)

Украина — Словения 21:00 «UA: Перший»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины по волейболу в борьбе уступила двукратным чемпионкам Европы.

Фото cev. eu

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