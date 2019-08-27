Политика

Легитимность под вопросом: в новой Раде забеспокоились из-за старой проблемы с системой для голосования

В партии «Слуга народа» выразили сомнение в легитимности голосования в Раде при помощи действующей электронной системы «Рада-3». Как заявил представитель Президента в Раде и потенциальный вице-спикер Руслан Стефанчук, срок гарантии системы истек еще в 2008 году.

Т. е. с тех пор ни одно голосование ВР не могло быть подтверждено технически, и теперь это напрямую касается работы новоизбранной Рады IX созыва.

При этом Стефанчук отметил, что любое техническое внедрение обновленной системы должно пройти техническое задание, формулировку эскиза, разработку, формулировку создания и формулировку проверки…

«Единственное, чего мы хотим, — чтобы первая сессия не была заблокирована из-за то, что будем голосовать на несертифицированном оборудовании без юридических оснований. Это два опасения, о которых мы говорили», — сказал Стефанчук на брифинге во вторник, 27 августа.

Напомним, ранее Рада планировала за период зимних каникул перейти на новую систему голосования «Рада-4», однако на данный момент ее тестирование заблокировано силовиками СБУ и Государственного бюро расследований.

Тем временем первое заседание новой Верховной Рады 9-го созыва намечено на 29 августа.



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