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Легитимность под вопросом: в новой Раде забеспокоились из-за старой проблемы с системой для голосования
В партии «Слуга народа» выразили сомнение в легитимности голосования в Раде при помощи действующей электронной системы «Рада-3». Как заявил представитель Президента в Раде и потенциальный вице-спикер Руслан Стефанчук, срок гарантии системы истек еще в 2008 году.
При этом Стефанчук отметил, что любое техническое внедрение обновленной системы должно пройти техническое задание, формулировку эскиза, разработку, формулировку создания и формулировку проверки…
«Единственное, чего мы хотим, — чтобы первая сессия не была заблокирована из-за то, что будем голосовать на несертифицированном оборудовании без юридических оснований. Это два опасения, о которых мы говорили», — сказал Стефанчук на брифинге во вторник, 27 августа.
Напомним, ранее Рада планировала за период зимних каникул перейти на новую систему голосования «Рада-4», однако на данный момент ее тестирование заблокировано силовиками СБУ и Государственного бюро расследований.
Тем временем первое заседание новой Верховной Рады 9-го созыва намечено на 29 августа.
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