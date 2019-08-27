Украина

В Украине хотят ввести плату за проезд для грузовиков: что об этом известно

«Укравтодор» намерен ввести оплату для большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины. Напомним, в 2020 году в Украине начнется строительство первой платной дороги, которая соединит Львов и пункт пропуска на границе с Польшей «Краковец».

По словам исполняющего обязанности главы «Укравтодора» Славомира Новака, кроме систем автоматического взвешивания в движении (WiM), также будет проводиться фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер.

«Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины — это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины», — сказал Новак в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он считает, что введение сбора будет являться серьезным законодательным изменением для Украины, которое существенно улучшит состояние дорог в стране.

«Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам», — цитирует Новака издание.

Он отметил, что объемы разрушения автодорог за счет перегруженного транспорта — огромны.

Сообщается, что «Укравтодор» в октябре запустит первые 6 пунктов WiM на подъездах к Киеву. Всего в планах установить до 100 таких пунктов.

Напомним, на днях в районе Окружной дороги под Харьковом обрушился мост. Путепровод над железнодорожными путями рухнул после того, как на него заехала перегруженная фура.

Как сообщали «ФАКТЫ», депутаты 8-го созыва приняли закон о платных дорогах в Украине.

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