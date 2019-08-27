Общество и люди

Состояние тяжелое: в Днепре спасают двух бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения под Марьинкой

В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре медики борются за жизнь двух раненых украинских военных, получивших тяжелые ранения под Марьинкой (Донецкая область).

Как сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко, военнослужащие получили минно-взрывные ранения, их состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Обоих бойцов уже прооперировали, они находятся в отделении реанимации.

Оба раненых сейчас находятся на аппаратах искусственного дыхания, у обоих множественные осколочные ранения. У одного из них — Валентина из Хмельницкой области — закрытая травма грудной клетки, множественные осколочные ранения рук, ног, пальцев. У второго — Александра из Черкасской области — открытое проникающее ранение живота, поврежден кишечник, множественные ранения конечностей, туловища.

«Оба бойца тяжелые, оба на аппаратах искусственной вентиляции легких. Надеемся, что завтра-послезавтра сможем снять аппараты искусственного дыхания. Обстоятельства ранения до сих пор неизвестны. Бойцы рассказать не в состоянии, а те, кто их доставили, не знают обстоятельств ранения. Одно мы знаем: ранения сложные, ранения минно-взрывные, с многочисленными осколками. Делаем все возможное, чтобы они выжили», — цитирует Рыженко «Радио Свобода».

Отметим, с начала боевых действий на Донбассе Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова приняла на лечение более 12 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее «ФАКТЫ» писали о свадьбе, которая состоялась в июне этого года в реанимации больницы им. Мечникова в Днепре. 24-летний Александр Беспалов из Николаева женился на своей девушке Анне.

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