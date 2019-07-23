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Слух восстановится: в Днепре борются за жизни бойцов, подорвавшихся на мине боевиков у Счастья
Врачи знаменитой больницы им. Мечникова в Днепре пытаются восстановить слух двум бойцам, которые подорвались на мине вблизи Счастья Луганской области.
Как сообщает «Громадське», кроме двоих погибших при подрыве на мине, двое других — Игорь и Фарик — получили многочисленные осколочные ранения и травмы ушей. Сейчас они почти не слышат. Об этом рассказал главный врач больницы Сергей Рыженко.
«Их доставили по минно-взрывными ранениями, акубаротравмам. Наш лучший профессор занимается их лечением. Вместе с ними были 2 друга, погибших и они оказывали им помощь. Впоследствии, конечно им потребуется реабилитация еще и психологическая. Сейчас они идут на поправку. Профессор гарантирует, что слух восстановится. Необходимо сделать все для того, чтобы слух восстановился и последствия тяжелых травм, которые затронули мозг, дальше не прослеживались», — рассказал врач.
На следующей неделе ребят планируют планируют перевести в военный госпиталь.
Напомним, 21 июля, вблизи города Счастье Луганской области на взрывном устройстве подорвалась машина с четырьмя военными. Двое из них погибли на месте, еще двое — получили ранения.
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