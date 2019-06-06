- 16:12 Украина получит от ЕС полмиллиарда евро только в случае запуска рынка электроэнергии, – аналитик
- 16:10 Дело Юлии Сусляк: детей вернут в Украину на президентском самолете
- 16:04 Оккупанты в Крыму приговорили к тюремному сроку "украинского шпиона"
- 16:03 В одесской квартире обнаружили женщину с перерезанным горлом: первые детали происшествия
- 15:47 В центре Львова на девушку обрушилась часть фасада здания
- 15:44 Боевики на Донбассе обстреляли из ПТРК грузовик ВСУ: названы имена погибших героев
- 15:31 Свадьба после комы: раненный на Донбассе боец ВСУ женился прямо в реанимации
- 15:10 Как ночь и день: Мелания Трамп в черном против Брижит Макрон и жены Чарльза Камиллы в белом
- 15:08 Строительство детсада в столице взяла под контроль депутат Киевсовета Муха
- 15:07 В судебном споре о ТМ «Корвалол» приоритет у «Фармака», а не у «Дарницы», — Юрий Радзиевский
- 15:02 "Имитируют бурную деятельность": Ющенко отреагировал на уголовное дело против него
- 14:43 Слишком похоже на капитуляцию: Порошенко прокомментировал итоги переговоров в Минске
Свадьба после комы: раненный на Донбассе боец ВСУ женился прямо в реанимации (фото)
В четверг, 6 июня, в реанимации больницы им. Мечникова в Днепре состоялась свадьба 24-летнего Александра Беспалова из Николаева и его девушки Анны. Тяжело раненый на Донбассе Александр только на днях вышел из комы.
До этого он перенес сложнейшую операцию и 11 дней был в коме. Все это время рядом с ним была его беременная невеста. Ранение не повлияло на их решение пожениться, которое было принято давно.
Для того, чтобы молодых расписали, Александру необходимо было получить справку о дееспособности, чтобы подтвердить самостоятельность принятия им этого решения.
Доктор Юрий Скребец описал состояние молодых перед свадьбой.
«Только что завершили с шефом вечернее обход раненых. Анна у постели своего жениха. В слезах протягивает нам бумажку … завтра в десять комиссия будет проверять, Саша не в коме, дееспособный, сможет подпись поставить. Проверяйте, вот вам, тем, кто не верит: „Аня, я тебя люблю“. Все», — пишет доктор.
Александру предстоит еще долгая реабилитация, Анна скоро родит ребенка. Мальчика назовут Алексеем.
Как сообщает «Відкритий», в организации бракосочетания молодым помогали волонтеры. Невеста благодарила их за помощь, а врачей и персонал больницы — за то, что спасли жизнь ее любимому. Свидетелями молодые просили быть медиков, спасших жизнь Александру.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.