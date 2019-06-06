Свадьба после комы: раненный на Донбассе боец ВСУ женился прямо в реанимации (фото)

Украина

В четверг, 6 июня, в реанимации больницы им. Мечникова в Днепре состоялась свадьба 24-летнего Александра Беспалова из Николаева и его девушки Анны. Тяжело раненый на Донбассе Александр только на днях вышел из комы.

До этого он перенес сложнейшую операцию и 11 дней был в коме. Все это время рядом с ним была его беременная невеста. Ранение не повлияло на их решение пожениться, которое было принято давно.

Для того, чтобы молодых расписали, Александру необходимо было получить справку о дееспособности, чтобы подтвердить самостоятельность принятия им этого решения.

Доктор Юрий Скребец описал состояние молодых перед свадьбой.

«Только что завершили с шефом вечернее обход раненых. Анна у постели своего жениха. В слезах протягивает нам бумажку … завтра в десять комиссия будет проверять, Саша не в коме, дееспособный, сможет подпись поставить. Проверяйте, вот вам, тем, кто не верит: „Аня, я тебя люблю“. Все», — пишет доктор.

Александру предстоит еще долгая реабилитация, Анна скоро родит ребенка. Мальчика назовут Алексеем.

Как сообщает «Відкритий», в организации бракосочетания молодым помогали волонтеры. Невеста благодарила их за помощь, а врачей и персонал больницы — за то, что спасли жизнь ее любимому. Свидетелями молодые просили быть медиков, спасших жизнь Александру.

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