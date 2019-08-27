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Забрызгали газом и бросили коктейль "Молотова": в Киеве на Подоле подожгли авто с людьми (фото)
В ночь на вторник, 27 августа, в Киеве на Подоле неизвестные сожгли авто, стоящее в посадке на улице Электриков. Ранее в центре Херсона загорелась машина юриста, которая была доверенным лицом кандидата в нардепы на парламентских выборах.
Как сообщают в полиции Киева, в микроавтобусе находилось четыре человека. Внезапно к авто подбежали неизвестные люди в масках и черной форме без опознавательных знаков, брызнули в салон слезоточивый газ, а потом бросили зажигательную смесь.
К счастью, находящиеся в микроавтобусе люди сильно не пострадали — они успели выскочить еще до того, как машина начала гореть. По их словам, нападавших было восемь. Они скрылись, как только машина начала гореть.
«Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили пострадавших и изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Начато уголовное производство по факту хулиганства. За содеянное злоумышленникам грозит до семи лет заключения», — заявил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове сгорел гараж и находящийся в нем автомобиль, принадлежащий одному из начальников областного лесного хозяйства.
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