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Вытолкал и автобуса и душил: в сеть попало видео конфликта маршрутчика и пассажира с УБД
В сеть выложили видео конфликта, разгоревшегося в Киеве между водителем маршрутки и пассажиром-льготником — парнем, потерявшим зрение на Майдане зимой 2014 года. Ранее в Хмельницком водитель отказал в льготном проезде ветерану АТО — инвалиду 1 группы.
Видео с детальным описанием сложившейся ситуации в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». Автор поста пишет, что он — инвалид третей группы, имеющий право на бесплатный проезд, чем без проблем пользовался до инцидента возле станции метро «Лесная».
Водитель маршрутки «Киев — Чернигов» отказался его везти несмотря на предъявленное удостоверение участника боевых действий (УБД). Далее последовала история с пересаживанием пассажиров в другой автобус и попыткой придушить льготника, когда тот в очередной раз попытался войти в транспортное средство.
«Я решил вызвать полицию. Водитель сразу закрыл двери на ключ и засобирался в путь, оскорбив меня… Он уехал и приехала полиция. Пожала руку одному из водителей, который был в той толпе, подошла ко мне и сказала Укртранс, типа „пишите заяву туда“. Я спросил, что важнее мои конституционные права или бумажка из Укртранса? Если разобраться, то они вообще не знали, что делать и говорили мне полную чушь. В итоге, я поехал на Милютенка с ними и написал заявление Такая вот печальная ситуация в двух словах», — пишет пассажир.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье водитель маршрутки ударил мужчину и вытолкал его из транспорта после того, как пассажир попросил выключить радио, передававшее российские новости.
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