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Путин накормил Эрдогана мороженым: в сети высмеяли «щедрость» российского президента
Президент России Владимир Путин во время встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом угостил президента Турции российским мороженым. И это вызвало бурю эмоций в сети. Ранее президента РФ раскритиковали за спуск на дно Финского залива в батискафе во время разгона акций протеста в Москве.
О «щедром» жесте главы Кремля в Twitter сообщил журналист президентского пула Дмитрий Смирнов и опубликовал видео.
На вопрос Эрдогана заплатит ли Путин за него, российский лидер ответил утвердительно, подчеркнув, что Эрдоган гость.
По словам журналиста, глава РФ угостил мороженым всю турецкую делегацию.
В сети по этому поводу нашлось немало критики. Пользователи удивляются дороговизне мороженого в Москве и не понимают, почему Путин расплачивается наличными, а не картой. Много недовольных считает, что президент тратит не свои деньги, а налогоплательщиков.
«Не Путин угостил, а налогоплательщики-россияне».
«Вот так — смотришь видео (а оно на повторе) и удивляешься: две мороженки за 5 тысяч. Она ему опять две мороженки, а он опять ей дает 5 тысяч. Дорого ныне мороженое в Москве».
«Смотрите, россияне, вот так это г… тратит наши деньги».
«У Владимира Владимировича нет карты? Почему наличными?»
Отметим, действие происходило в подмосковном Жуковском. Эрдоган стал первым главой зарубежного государства, лично осмотревшим новейший российский истребитель Су-57. Показ состоялся в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
Эрдоган: За меня тоже заплатите?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019
Путин: Заплачу, вы же гость
Но угостил мороженым всю турецкую делегацию pic.twitter.com/zxrEme3msW
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Турция, несмотря на то, что является членом НАТО, в последнее время дрейфует в сторону России, закупая у нее вооружение.
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