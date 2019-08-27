Путин накормил Эрдогана мороженым: в сети высмеяли «щедрость» российского президента

Мир

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом угостил президента Турции российским мороженым. И это вызвало бурю эмоций в сети. Ранее президента РФ раскритиковали за спуск на дно Финского залива в батискафе во время разгона акций протеста в Москве.

О «щедром» жесте главы Кремля в Twitter сообщил журналист президентского пула Дмитрий Смирнов и опубликовал видео.

На вопрос Эрдогана заплатит ли Путин за него, российский лидер ответил утвердительно, подчеркнув, что Эрдоган гость.

По словам журналиста, глава РФ угостил мороженым всю турецкую делегацию.

В сети по этому поводу нашлось немало критики. Пользователи удивляются дороговизне мороженого в Москве и не понимают, почему Путин расплачивается наличными, а не картой. Много недовольных считает, что президент тратит не свои деньги, а налогоплательщиков.

«Не Путин угостил, а налогоплательщики-россияне».

«Вот так — смотришь видео (а оно на повторе) и удивляешься: две мороженки за 5 тысяч. Она ему опять две мороженки, а он опять ей дает 5 тысяч. Дорого ныне мороженое в Москве».

«Смотрите, россияне, вот так это г… тратит наши деньги».

«У Владимира Владимировича нет карты? Почему наличными?»

Отметим, действие происходило в подмосковном Жуковском. Эрдоган стал первым главой зарубежного государства, лично осмотревшим новейший российский истребитель Су-57. Показ состоялся в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.

Эрдоган: За меня тоже заплатите?

Путин: Заплачу, вы же гость

Но угостил мороженым всю турецкую делегацию pic.twitter.com/zxrEme3msW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Турция, несмотря на то, что является членом НАТО, в последнее время дрейфует в сторону России, закупая у нее вооружение.

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