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Дуэйн Джонсон и его жена поделились новыми снимками с их свадьбы и медового месяца (фото)
Счастливая жена кинозвезды Дуэйна Джонсона Лорен Хашиан поделилась новыми снимками со свадьбы, которую они сыграли на Гавайях 18 августа.
На одной из фотографий молодожены позируют вместе со своими дочками — трехлетней Джасмин и Тианой, которой нет еще и полутора лет. Обе девочки были на свадьбе родителей в белых платьицах — как мама. А волосы их украшали розовые цветы.
Сам Дуйэн опубликовал фото, сделанное во время их медового месяца — в ресторане гавайского поселения Ханалеи. Хозяин ресторана в честь посещения знаменитого актера закрыл свое заведение в этот вечер для всех прочих посетителей. И Джонсон с супругой могли наслаждаться полным покоем.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дуйэн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров в мире.
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