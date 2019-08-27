Названы имена претендентов на кресло вице-спикера новой Рады

Политика

Вновь избранные депутаты Верховной Рады IX созыва предложили несколько кандидатур на пост заместителя главы парламента. Напомним, спикером Рады может стать глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, а вице-спикером — Руслан Стефанчук.

Так, народные депутаты, избранные в Раду по мажоритарным округам как самовыдвиженцы, предложили кандидатуру Ирины Констанкевич. Депутаты от «Европейской солидарности» хотят отдать этот пост лидеру крымскотатарского народа, действующему народному депутату Украины Мустафе Джемилеву.

По словам нардепа от «ЕС» Артура Герасимова, единогласно, при одном воздержавшемся, политсила приняла решение на должность вице-спикера выдвинуть Мустафу Джемилева.

«Мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Констанкевич Ирины Мирославовны», — сообщил на брифинге новый нардеп Дмитрий Лубинец.

Констанкевич, член партии «УКРОП», победила на выборах в Раду на 23 округе (Волынская область). За нее проголосовали 57,42% избирателей. Констанкевич — депутат Волынского областного совета.

С 2013 по 2016 годы Констанкевич была заместителем главы правления благотворительного фонда Игоря Палицы «Только вместе», соратника и бизнес-партнера Коломойского.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первое заседание нового парламента намечено на 29 августа. А также публиковали полный список депутатов Верховной Рады IX созыва.

Фото УНИАН

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