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День ангела Марии: красивые поздравления и открытки
В среду, 28 августа, христиане восточного обряда отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, а свой День ангела празднуют те, кого назвали именем Мария.
«Факты» предлагают подборку красивых поздравлений и открыток, которые понравятся вашим знакомым именинницам.
Поздравления с Днем ангела Марии на русском языке
День сегодня словно создан
Для подарков и цветов.
Поздравлять тебя, Мария,
Целый мир уже готов.
Я тебе сейчас желаю,
Чтоб исполнились мечты,
Чтоб с удачей и успехом
Шла всегда по жизни ты.
Пусть любовь подарит ласку,
Веру, нежность и тепло.
Чтоб жила ты, словно в сказке,
Чтобы в мир несла добро.
***
Желаю от души, тебе Мария,
Как можно больше в жизни доброты,
И быть всегда от счастья в эйфории,
В реальность воплощать легко мечты!
Пускай будет улыбок очень много,
Веселья, солнца, радости, тепла,
Желаю настроения лишь цветного,
Чтоб ты, будто цветочек, расцвела!
***
Тебе свои я поздравления шлю,
Достойна ты, Мария, восхищения,
Пусть солнце улыбается с небес
И дарит жизнь счастливые мгновения.
Пусть имя Божьей матери тебе,
Мария, в жизни оберегом станет,
Добра и милостива будет пусть судьба,
Любовь пусть не предаст и не обманет.
Пусть сердце наполняет доброта,
И нежность обнимает пусть за плечи,
Дорога жизни будет пусть длинна,
И счастье отправляется навстречу.
Поздравления с Днем ангела Марии на украинском языке
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Марії найкращі привітання!
***
В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай Марії помагає!
Ранее мы писали о том, как принято отмечать Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
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