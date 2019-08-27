День ангела Марии: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

В среду, 28 августа, христиане восточного обряда отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, а свой День ангела празднуют те, кого назвали именем Мария.

«Факты» предлагают подборку красивых поздравлений и открыток, которые понравятся вашим знакомым именинницам.

Поздравления с Днем ангела Марии на русском языке

День сегодня словно создан

Для подарков и цветов.

Поздравлять тебя, Мария,

Целый мир уже готов.

Я тебе сейчас желаю,

Чтоб исполнились мечты,

Чтоб с удачей и успехом

Шла всегда по жизни ты.

Пусть любовь подарит ласку,

Веру, нежность и тепло.

Чтоб жила ты, словно в сказке,

Чтобы в мир несла добро.

***

Желаю от души, тебе Мария,

Как можно больше в жизни доброты,

И быть всегда от счастья в эйфории,

В реальность воплощать легко мечты!

Пускай будет улыбок очень много,

Веселья, солнца, радости, тепла,

Желаю настроения лишь цветного,

Чтоб ты, будто цветочек, расцвела!

***

Тебе свои я поздравления шлю,

Достойна ты, Мария, восхищения,

Пусть солнце улыбается с небес

И дарит жизнь счастливые мгновения.

Пусть имя Божьей матери тебе,

Мария, в жизни оберегом станет,

Добра и милостива будет пусть судьба,

Любовь пусть не предаст и не обманет.

Пусть сердце наполняет доброта,

И нежность обнимает пусть за плечи,

Дорога жизни будет пусть длинна,

И счастье отправляется навстречу.

Поздравления с Днем ангела Марии на украинском языке

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Марії найкращі привітання!

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм

І щодня, й щомиті,

Хай Марії помагає!

Ранее мы писали о том, как принято отмечать Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

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