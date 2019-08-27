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Общество и люди

День ангела Марии: красивые поздравления и открытки

19:15 27 августа 2019 79
День ангела Марии
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 28 августа, христиане восточного обряда отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, а свой День ангела празднуют те, кого назвали именем Мария.

«Факты» предлагают подборку красивых поздравлений и открыток, которые понравятся вашим знакомым именинницам.

День ангела Марии

Поздравления с Днем ангела Марии на русском языке

День сегодня словно создан
Для подарков и цветов.
Поздравлять тебя, Мария,
Целый мир уже готов.

Я тебе сейчас желаю,
Чтоб исполнились мечты,
Чтоб с удачей и успехом
Шла всегда по жизни ты.

Пусть любовь подарит ласку,
Веру, нежность и тепло.
Чтоб жила ты, словно в сказке,
Чтобы в мир несла добро.

День ангела Марии

***
Желаю от души, тебе Мария,
Как можно больше в жизни доброты,
И быть всегда от счастья в эйфории,
В реальность воплощать легко мечты!

Пускай будет улыбок очень много,
Веселья, солнца, радости, тепла,
Желаю настроения лишь цветного,
Чтоб ты, будто цветочек, расцвела!

День ангела Марии

***
Тебе свои я поздравления шлю,
Достойна ты, Мария, восхищения,
Пусть солнце улыбается с небес
И дарит жизнь счастливые мгновения.

Пусть имя Божьей матери тебе,
Мария, в жизни оберегом станет,
Добра и милостива будет пусть судьба,
Любовь пусть не предаст и не обманет.

Пусть сердце наполняет доброта,
И нежность обнимает пусть за плечи,
Дорога жизни будет пусть длинна,
И счастье отправляется навстречу.

День ангела Марии

Поздравления с Днем ангела Марии на украинском языке

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Марії найкращі привітання!

День ангела Марии

***
В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай Марії помагає!

День ангела Марии

Ранее мы писали о том, как принято отмечать Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

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