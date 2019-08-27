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В аэропорту «Киев» задержали топ-чиновницу времен Януковича
Экс-министра здравоохранения и экс-секретаря СНБО времен Януковича Раису Богатыреву задержали украинские пограничники в аэропорту «Киев», когда она прилетела из Минска.
Об этом сообщает «BBC News Украина» со ссылкой на источник в Госпогранслужбе.
По данным источника, Раиса Богатырева является фигурантом уголовного дела. Поэтому ее имя есть в списках пограничников на задержание. Богатыреву уже передали полиции.
Представитель Нацполиции Ярослав Тракало впоследствии подтвердил факт задержания бывшей чиновницы.
В то же время, по какому именно делу это произошло, точной информации пока нет.
Ранее против Раисы Богатыревой было возбуждено дело по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.
Эта статья предусматривает заключение на срок от семи до двенадцати лет.
По версии следствия, Богатырева отдала заказ на приобретение запрещенных к закупке лекарственных средств компании своего сына.
До сентября 2016 года имя Раисы Богатыревой было в базах международного розыска, однако позже ее фамилию оттуда убрали.
Напомним, 25 июля, в аэропорту «Борисполь» задержали мать беглого экс-нардепа Александра Онищенко. Задержанную женщину правоохранительные органы подозревают в участии преступной организации по разворовыванию природного газа (так называемому «газовому делу»).
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