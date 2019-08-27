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Общество и люди

«Гульчатай, прикрой личико»: сеть ужаснуло фото нового памятника «зеленому человечку» в Крыму

20:27 27 августа 2019 359
Севастополь
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало фото нового памятника «зеленому человечку» в оккупированном Севастополе. Фото опубликовал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%‏.

«Севастополь Кошмар на улицах города! Гардемарины трясутся от отвращения, кстати! в исторической части города в сквере возле храма Петра и Павла. Приобретён и установлен за счёт бюджетных средств РФ», — говорится в сообщении блогера.

Пользователи в комментариях активно возмущаются ужасным видом памятника.

«Гульчатай, прикрой личико! Гардемаринов тошнит!» — пишет блогер.

«Кто придумал это убожество?» — спрашивает один из пользователей.

«Это насмешка над историей Севастополя», — считает второй.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в оккупированном Крыму украинские патриоты оригинально отметили День Государственного флага Украины. В Ялте они разрисовали в сине-желтый цвет стелу гостиницы «Интурист».

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