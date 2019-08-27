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Названы руководители комитетов Рады: полный список
В Верховной раде Украины нового созыва определились с руководителями парламентских комитетов. Об этом заявил глава подготовительной группы Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.
По результатам заседания подготовительной группы Разумков объявил, кто возглавит парламентские комитеты:
• Комитет по вопросам аграрной и земельной политики — Николай Сольский («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам антикоррупционной политики — Анастасия Красносельская («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам бюджета — Юрий Аристов («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики — Александр Ткаченко («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам экологической политики и природопользования — Олег Бондаренко («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам экономического развития — Дмитрий Наталуха («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ — Андрей Герус («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования — Михаил Радуцкий («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества — Богдан Яременко («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС — Иванна Климпуш-Цинцадзе («Европейская солидарность»)
• Комитет по вопросам молодежи и спорта — Андрей Кожемякин («Батькивщина»)
• Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки — Александр Завитневич («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства — Андрей Клочко («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам образования, науки и инноваций — Сергей Бабак («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений — Дмитрий Лубинец (внефракционный)
• Комитет по вопросам правовой политики — Ирина Венедиктова («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам правоохранительной деятельности — Денис Монастырский («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР — Сергей Кальченко («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам свободы слова — Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)
• Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов — Галина Третьякова («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры — н/д (первый замглавы Юлия Клименко, «Голос»)
• Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — Даниил Гетманцев («Слуга народа»)
• Комитет по вопросам цифровой трансформации — Михаил Крячко («Слуга народа»)
Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что фракция партии «Слуга народа» в новой Верховной Раде предложит кандидатуру Дмитрия Разумкова на пост спикера. На должность первого вице-спикера будет предложена кандидатура Руслана Стефанчука.
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