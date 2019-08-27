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Политика

В Раде проходит заседание подготовительной депутатской группы: онлайн-трансляция

18:44 27 августа 2019 32
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В здании Верховной Рады Украины 27 августа началось очередное заседание подготовительной депутатской группы.

Во время подготовительного заседания депутаты решили заслушать информацию аппарата Верховной Рады. В ходе доклада стало известно, что из-за вмешательства правоохранительных органов не удалось провести полное тестирование системы «Рада».

Было проведено лишь выборочное тестирование, что не дает гарантии, что 29 августа во время первого заседания новой Рады система «Рада» будет работать бесперебойно у всех депутатов.

Как писали «ФАКТЫ», на заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных нардепов решили провести первое торжественное заседание Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.

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