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В Киеве утром 28 августа перекроют движение на Воздухофлотском проспекте
В среду, 28 августа (с 09:00 до 12:00), на период проведения в Киеве мероприятий в память погибших и пропавших без вести украинских бойцов временно ограничат движение транспорта на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25). Водителей просят заранее продумать схему объезда.
Также изменятся маршруты пассажирского транспорта.
28 августа с 09:00 и ориентировочно до 12:00 автобус № 119 и троллейбусы №№ 8, 9, 17, 19, 19Д, 30 будут двигаться по другим схемам:
автобус № 119 поедет от улицы В. Касияна до Воздухофлотского проспекта по обычному графику, далее по улицам В. Липковского, Ползунова, И. Огиенко, проспекту Воздухофлотскому и снова по действующей трассе;
троллейбусы №№ 8, 9 — соответственно от улицы Смилянской и аэропорта «Киев» до Воздухофлотского проспекта по своим маршрутам, потом по улицам Соломенской, Протасов Яр, Федорова, Б. Васильковской, Жилянской, Шота Руставели, Рогнединской, Эспланадной до станции метро «Дворец спорта»;
троллейбус № 17 — от станции метро «Площадь Льва Толстого» до ж/д вокзала «Южный»;
троллейбус № 19 — от улицы Ольжича до ж/д вокзала «Южный»;
троллейбус № 19Д — от улицы Ю. Ильенко до ж/д вокзала «Южный»;
троллейбус № 30 будет курсировать на участках от улицы Милославской до ж/д вокзала «Южный» и между улицами Кадетский Гай и Борщаговской.
Напомним, что в центре Киева до 1 сентября частично перекрыли улицу Грушевского, а до 30 сентября продолжат ремонтировать улицу Пушкинскую. Движение транспорта там также ограничено.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 29 августа ежегодно будут отмечать День памяти защитников Украины. В этот день в Киеве на Михайловской площади почтят память героев Иловайского плацдарма.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..