24.98 / 25.24 27.62 / 28.04
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Любила замотаться в флаг России: в сети нашли провокационное фото скандальной Алины Паш

22:50 27 августа 2019 198
Алина Паш
Инф. «ФАКТОВ»

В сети нашли еще одно провокационное фото украинской певицы Алины Паш (Alina Pash), которая ранее удивила украинцев рэпом между куплетами Гимна Украины во время Марша Достоинства.

Так, в Instagram певицы в 2012 году было опубликовано фото, на котором она позировала в куртке, напоминающей флаг России.
Верхняя одежда бело-сине-красных цветов разозлила подписчиков девушки, о чем они и написали в комментариях.

Сама же певица ответила словами Тараса Шевченко: «А я и своему учусь, и чужим не брезгую». Позже Алина удалила комментарий, но пользователи сети успели сделать скриншот.

Алина Паш

Напомним, что ранее пользователи сети нашли на страничке Алины Паш фото на фоне Кремля, а также записи и снимки, которые свидетельствуют о том, что певица въезжала в оккупированный Крым через Москву.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер