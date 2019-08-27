Любила замотаться в флаг России: в сети нашли провокационное фото скандальной Алины Паш

Шоу-бизнес

В сети нашли еще одно провокационное фото украинской певицы Алины Паш (Alina Pash), которая ранее удивила украинцев рэпом между куплетами Гимна Украины во время Марша Достоинства.

Так, в Instagram певицы в 2012 году было опубликовано фото, на котором она позировала в куртке, напоминающей флаг России.

Верхняя одежда бело-сине-красных цветов разозлила подписчиков девушки, о чем они и написали в комментариях.

Сама же певица ответила словами Тараса Шевченко: «А я и своему учусь, и чужим не брезгую». Позже Алина удалила комментарий, но пользователи сети успели сделать скриншот.

Напомним, что ранее пользователи сети нашли на страничке Алины Паш фото на фоне Кремля, а также записи и снимки, которые свидетельствуют о том, что певица въезжала в оккупированный Крым через Москву.



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