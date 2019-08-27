«Миллион алых роз»: Лобода ответила хейтерам новым ярким фото

Украина

Проживающая в РФ украинская певица Светлана Лобода сейчас принимает участие в мероприятиях конкурса «Новая волна» в Сочи. На фестивале артистка уже исполнила хит Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна», за что удостоилась «благословения» от самой Примадонны.

Но после того, как Алла Борисовна «передала» Светлане статус своей «преемницы», некие «эксперты» из российской Госдумы обрушились на нее с критикой — дескать, «не имеет права» передавать несуществующие «титулы». Также «под раздачу» попали и те, кто «присваивает себе» эти звания — очевидно, сама Лобода.

К счастью, украинская певица не стала вступать в полемику с горе-экспертами, а решила вновь напомнить о Примадонне новым фото. На своей странице в Instagram она похвасталась букетом роз от поклонника, процитировав знаменитую композицию Аллы Борисовны.

«Миллион алых роз… из окна видишь ты», — написала Лобода.

В кадре Светлана позирует, уютно устроившись в кресле, а рядом с ней на низком столике стоит огромная корзина с цветами.

Букет настолько огромный, что Светлана рядом с ним кажется совсем миниатюрной. А перемещать цветы в руках просто невозможно.

Кто стал автором такого роскошного подарка, певица не уточняет. Однако очевидно, что это — не просто букет от поклонников после концерта, а, скорее всего, презент от преданного ухажера. Причем весьма обеспеченного, ведь такой букет цветов может стоить очень и очень недешево.

Большинство подписчиков отнеслись к публикации звезды с одобрением.

Традиционно были и посты от хейтеров.

Но их высказывания потонули в одобрительных комментариях, ведь Светлана Лобода — одна из самых успешных певиц на постсоветской сцене и у нее очень много поклонников. Вероятно, именно им на радость певица опубликовала отрывок из клипа «Живи спокойно, страна», а также пообещала выход в октябре целого альбома.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода похвасталась снимком с младшей дочерью Тильдой. «Мой кислород в безвоздушном пространстве», — подписала она фото, сделанное на борту лайнера.

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