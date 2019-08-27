На сцене без белья: Лобода восхитила зрителей «голым» костюмом (фото)

Шоу-бизнес

Получив «благословение» от Аллы Пугачевой, украинская певица Светлана Лобода решила еще больше удивить своих зрителей и вышла на сцену на празднике у композитора Игоря Крутого в «голом» костюме.

Короткий топ и набедренная повязка удивила не только поклонников, но и коллег по звездному цеху, которые собрались на «Новой волне», пишут российские СМИ.

Провокационные вырезы дали зрителям понять, что на сцене поп-дива — без нижнего белья. Короткий топ тоже приоткрыл завесу тайны — он был надет на голое тело, без труда можно было рассмотреть очертания груди.

Несмотря на то, что некоторые ракурсы фотографий оказались на грани приличного, такой образ оказался очень выгодным для певицы, так как предоставил ей возможность показать все достоинства своего спортивного тела многотысячной аудитории зрителей.

При этом журналисты отмечают, что феноменальная фигура Светланы — результат упорной работы над собой. Певица соблюдает диету и спортивный режим, поэтому находится в потрясающей форме.

Возможно, именно это трудолюбие и стало причиной того, что Алла Пугачева добровольно готова уступить ей свой статус Примадонны.

«Живи спокойно страна. У тебя есть ещё одна. Все остальные в тени. Ну, извини», — обратилась Пугачева к Лободе словами своего хита.

Журналисты указывают, что именно эту песню когда-то написал Игорь Крутой и с ней Алла Борисовна блистала на всю страну. Теперь пришел черед уступить дорогу молодым — блистает с этой же композицией, с разрешения автора, Светлана Лобода.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода показала редкие фото с младшей дочерью, назвав ее «своим кислородом» на огромной высоте.

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