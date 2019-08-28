Грузинский силач одним пальцем сдвинул с места морской буксир весом 200 тонн (видео)

Мир

Грузинский силач Георгий Ростомашвили установил в порту Батуми мировой рекорд, сдвинув с места морской буксир «Тамара 2» весом 200 тонн одним средним пальцем. Как сообщает Euronews, судно приблизилось к берегу на пять метров. 29-летний Георгий держался для опоры за лежащую металлическую лестницу. Рекорд был заснят на видео и претендует на место в Книге Гиннесса. Его уже подтвердила Федерация рекордов Грузии.

Георгию Ростомашвили и его брату Ираклию уже принадлежит ряд рекордов в тяжелой атлетике. Георгий также является победителем «Кубка рекордсменов» 2015 года.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», украинский силач Виктор набок установил два мировых рекорда по отжиманию от пола в вертикальном положении.





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