Успение Пресвятой Богородицы: главные запреты этого дня

Украина

28 августа, когда православные и грекокатолики отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, особых запретов нет. Разве что, поскольку праздник припадает на среду, согласно церковному уставу, этот день считается постным — можно есть рыбу, но не мясо.

Есть также рекомендации, в частности, касающиеся застолья. Так, в этот нельзя устраивать шумные гулянки с большим количеством алкоголя. Считается, что на Первую Пречистую не следует ссориться с родными, в том числе, и просто повышать голос.

Предки считали, что в этот праздник девушкам на выданье нельзя стричь волосы — они могут «загубити долю». Также плохой приметой, сулящей серьезные проблемы со здоровьем, считалось хождение в праздничный день босиком. Предание гласит, что на Первую Пречистую нужно дать земле отдохнуть — в этот день нельзя было втыкать в нее острые предметы.

Полный текст материала об одном из самых больших христианских праздников «Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день и как отмечать праздник» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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