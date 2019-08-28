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Жемчуг и кружева: Maruv показала новый эпатажный образ для «Танців з зірками» (фото)

9:36 28 августа 2019 272
Maruv
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Maruv, которая в черном латексном костюме и белых трусах стала самой эпатажной участницей нового сезона «Танців з зірками», заинтриговала новым ярким образом. Сейчас 14 пар готовятся к следующему эфиру и готовят новые танцы. Какими они будут, пока держат в секрете. Интригу немного приоткрыла певица Maruv, которая сражается за победу с партнером Евгением Дмитренко (Jay).

Певица опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, на которых они позируют с Евгением в новых образах: в легких белых костюмах, с кружевом, на шее у Maruv — ошейник с жемчугом, им же украшены лица. Больше раскрывать секреты певица не стала.

Напомним, откровенный провокационный номер Maruv, в финале которого она подарила смущенным судьям кружевные трусики, вызвал шок у публики. Екатерина Кухар после эфира призналась, что у нее остались двоякие впечатления, она резко высказалась о номере.

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