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Жемчуг и кружева: Maruv показала новый эпатажный образ для «Танців з зірками» (фото)
Популярная певица Maruv, которая в черном латексном костюме и белых трусах стала самой эпатажной участницей нового сезона «Танців з зірками», заинтриговала новым ярким образом. Сейчас 14 пар готовятся к следующему эфиру и готовят новые танцы. Какими они будут, пока держат в секрете. Интригу немного приоткрыла певица Maruv, которая сражается за победу с партнером Евгением Дмитренко (Jay).
Певица опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, на которых они позируют с Евгением в новых образах: в легких белых костюмах, с кружевом, на шее у Maruv — ошейник с жемчугом, им же украшены лица. Больше раскрывать секреты певица не стала.
Напомним, откровенный провокационный номер Maruv, в финале которого она подарила смущенным судьям кружевные трусики, вызвал шок у публики. Екатерина Кухар после эфира призналась, что у нее остались двоякие впечатления, она резко высказалась о номере.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.