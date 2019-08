Шоу-бизнес

Стартовал третий сезон популярного проекта «Танці з зірками» («1+1»). 14 звездных пар будут сражаться за главный приз — кубок и звание лучших танцоров сезона. Победитель проекта станет известен в конце года. Подготовка к шоу стартовала за месяц до первого прямого эфира. В судейском жюри произошли изменения — вместе с Владом Ямой и Екатериной Кухар оценивать выступления участников будет известный американский хореограф Франциско Гомес.

Традиционно первый эфир вела пара Юрий Горбунов и Тина Кароль.

— Это будет самый страстный сезон шоу, — пообещал Юрий Горбунов. — Наши участники уже стали влюбляться друг в друга.

Эфир открыла победительница второго сезона Илона Гвоздева, которая на этот раз танцует в паре с популярным ведущим Владимиром Остапчуком. Известно, что Владимир никогда в жизни не занимался хореографией. Илона пообещала довести его «до сумасшествия».

Зажигательное «ча-ча-ча» вызвало восторг зрителей в зале.

— Я так рад вернуться в любимую Украину! — воскликнул, обращаясь к зрителям, Франциско. — Она для меня, как родная мама. Спасибо, что сижу на «теплом месте» Димы Монатика. Прекрасное начало, это было харизматично!

— Я ждала на это возвращение целый год, — призналась Екатерина. — Это был самое сильное начало за все три сезона. Я ждала техники и осталась довольна.

— Вы — фейерверк и салют, — сказал Влад Яма. — Но насчет техники, то я бы подкорректировал стопы Володи и бедра.

Ведущим балкона, куда отправляются все участники после выступления, стал Игорь Ласточкин — победитель прошлого сезона.

Судьи проекта поставили паре 22 балла.

Певица TAYANNA вышла на паркет с Игорем Кузьменко. Именно Игорь в 2017 году стал победителем проекта в паре с Натальей Могилевской.

— Я стала тем, кем я есть только благодаря мужчинам, — призналась TAYANNA и рассказала историю своей жизни — о проблемах с продюсером и провале на шоу «Х-фактор».

— Я докажу, что все можно пережить и стать только лучше, — сказала TAYANNA, выходя на паркет.

Пара танцевала румбу под хит «Шкода», в исполнении самой певицы.

— Вам так повезло с партнером! — сказала Кухар.

— Все, что касается чувств — верю, — подчеркнул Влад Яма. — Но, жаль, что твои ноги не знают пока еще, что им делать. Но у тебя есть молодость и партнер-чемпион.

— Хореографию вы сделали, — сказал Франсиско. — Но, TAYANNA, отдайтесь партнеру!

Пара получила 21 балл — все судьи поставили им по «семерке».

Самая сексуальная пара сезона — ведущий и ресторатор Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

— Танцы для меня — это очередной вызов, — сказал Даниэль. — Я совершенно не похож на Иракли Макацари, с которым меня сравнивают. Я «плохой» парень. Но люблю всегда быть лучшим, так что — победа будет моей!

Аргентинское танго вызвало восторг зрителей.

— Вы должны раскрыться на полную, — отметил Франциско.

— Во время вашего танца, Иракли топил свою грусть в бокале вина, — прокомментировала выступление Екатерина. — Но ваши ноги, словно, приросли к паркету!

— Даниэль, добавь хореографии, — сказал Влад. — Больше шагов!

Судьи поставили паре 21 балл.

— Перед первым эфиром у меня внутри было такое трепетное волнение, — признался «ФАКТАМ» Даниэль Салем. — Прежде всего мне не хотелось подвести мою партнершу. Я настраиваю себя, что мы станцуем круто. К тому же, я уверен, что мое участие в проекте — это показательный пример для моей дочки — нужно всегда говорить: «Да» всему новому. Думаю, она в будущем будет следовать моему жизненному кредо.

Актриса Ксения Мишина вышла на паркет в паре с Евгением Котом.

— У меня есть сын, ради которого я хочу стать лучше, — сказала Ксения.

Фокстрот под хит Скрябина закончился жаркими объятиями.

— Секс так секс, — сказал Влад. — Почему, нет? Вы уже все сделали, что дальше? Это было очень по-настоящему. Но, что касается шагов, то они отвлекали меня от прекрасной истории.

— Меня ничто не смутило, — сказал Франциско. — Мне было даже не до фокстрота. Я думал, что смотрю спектакль.

— После вашего танца на моих губах сладкий вкус, — сказала Екатерина. — Ваш танец, как начало нового романа. Вы, Ксения, настоящий лебедь!

— Это было круто! — воскликнул Игорь Ласточкин. - Ксения, а у Кота язык шершавый?!

Судьи поставили паре 24 балла.

Актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко призналась, что двенадцать лет шла к «Танцам со звездами». Ее партнером на проекте стал Дмитрий Дикусар, который десять лет назад участвовал в шоу в паре с Ириной Билык. Именно тогда на паркете завязались их романтические отношения. Кстати, у Виктории и Дмитрия существенная разница в росте — более 30 сантиметров. Кстати, известно, что накануне эфира, Виктория повредила ногу.

Линди хоп пары сопровождали сумасшедшие поддержки. Не успев перевести дух, Виктория сразу после выступления поздравила Юрия Горбунова с днем рождения и вручила в подарок бейсболку.

— У вас просто триумфальное возвращение на паркет, — сказала Екатерина, обращаясь к Диме. — Вы — Виктория — ядерная бомба сезона и главная конкурентка Кравец.

— Ваша руки очень неуклюжи, — сказал Франциско. — Надо успокоиться и заняться техникой.

— Я ожидал большего, — сказал Влад. — Слишком много эмоций. И Дима наслаждался больше собой. Для меня ваша пара еще не сложилась.

Судьи поставили паре 17 баллов.

На паркет вышла и Алена Шоптенко — бывшая супруга Димы Дикусара. В первом сезоне проекта «Танців з зірками» именно Алена стала победительницей шоу вместе с партнером — Владимиром Зеленским. Кстати, в прошлом сезоне Алена Шоптенко была главным хореографом шоу. На этот раз партнером Шоптенко стал актер Алексей Яровенко.

— «Танці з зірками» — это мой второй дом, — призналась Алена.

Пара станцевала романтический венский вальс.

— Мне понравилось, — сказал Влад Яма. — В вашу пару я точно верю.

— Мне кажется, что у вас чудесный потенциал, — высказался Франциско. — Но надо быть более внимательным в движениях.

— Алексей, вы напоминаете мне Кена, — сказала Катя. — И пока еще главный претендент на победу среду мужчин. Алена, добавьте вашей паре немного фривольности.

Пара получила от судей 21 балл.

— То, что мы с Димой Дикусаром бывшие муж и жена, это совершенно не значит, что мы остались врагами, — призналась «ФАКТАМ» Алена Шоптенко. — Мы друзья, очень долгое время сотрудничали вместе, как команда. У нас остались друг к другу партнёрские отношения и нет никакого дискомфорта. Я уверена, что если мне нужна будет помощь Димы, он мне ее окажет и наоборот.

Телеведущая Надежда Матвеева вышла на паркет с Валерием Шохиным в страстном танго.

— Хочу танцевать и вдохновлять, — призналась Надежда. — Несмотря на возраст.

— Надя, я удивлен и поражен в самое сердце, — сказал Франциско. — Вам пятьдесят, и вы такая сексуальная! Но, осторожно с ногами, вытягивайте их, как струну.

— Найдите в себе огонь страсти, — посоветовала Кухар.

Судьи поставили паре 17 баллов. Влад Яма оценил выступление всего на четыре балла.

Ведущая «Сніданку з 1+1» Людмила Барбир вышла на паркет с Димой Жуком. Правда, перед представлением пары возникла техническая ошибка и зрителей в паузе развлекал разговорами Игорь Ласточкин.

— Такое напряжение, что даже техника не выдерживает, — разрядил обстановку Юрий Горбунов, общаясь с участниками.

Чувственный контемпорари пара танцевала под хит The Weekend «Call out my name». Это была трогательная история двух людей, встретившихся ночью на остановке.

— Хочу, чтобы женщины не боялись менять себя и свою жизнь, — сказала Людмила.

В конце выступления, пара застыла в объятиях, под проливным дождем.

— Даже не хочу вам предлагать полотенце, — заметил Юрий Горбунов. — Вы сейчас слишком красивы.

— Людмила, прекрасно, — сказал Франциско. — Столько страсти, харизмы! Я теперь ваш. Хочу, чтобы вы соединились с партнером.

— Мне казалось, что я смотрю трейлер эротического фильма, — оценила Екатерина. — В этом сезоне вы — моя муза.

— Люда, вы для меня открытие сезона, — сказал Влад. — Наконец, Жене повезло с партнершей. Браво!

Судьи поставили паре 27 баллов. Кухар дала наивысшую оценку — 10.

Кумир двухтысячных годов — репер Серега вместе с сексуальной партнершей Аделиной Дели подготовил для первого эфира фристайл под свой бессмертный хит «Черный бумер». Серега признался, что живет с двумя сыновьями, которые поддерживают его на проекте.

— Я — супермен, — сказал Серега. — все мужчины страны должны меня опасаться — я тот еще сердцеед.

Кстати, в постановке на паркете появился и сам «черный бумер». В середине номера Серега обнажил свой торс.

— Боюсь спросить, сколько женщин вы прокатили на «бумере», — сказала Екатерина. — Но здесь вам придется прилично попотеть, чтобы завоевать любовь зрителей.

— Катя, я бы хотел завоевать любовь хотя бы одной, — сказал Серега, глядя на Екатерину.

— Я бы хотел более уверенности в вас, — сказал Франциско.

— Помню, как под этот трек я в общежитии заваривал макароны быстрого приготовления, — сказал Влад. — Я добавил бы вам больше подвижности.

— Помнишь, Серега, ты сказал Монатику на «Х-факторе» — ты не будешь сиять, — вспомнил Ласточкин. — Скажи и мне что-то.

— И ты не будешь сиять, — тут же ответил Серега.

Пара получила 19 баллов.

Пара гимнастки Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова вышла на паркет в пасадобле под хит The hardkiss «Коханці».

— Мне обидно, что меня связывают с миллиардером Александром Онищенко, — сказала Анна, перед выходом на паркет. — Мы уже не вместе. Спасибо проекту «Танцы», который помог начать мне жизнь с чистого листа.

— Лав, лав, лав! — воскликнул Франциско, после финала номера.

— Вы стали для меня главной героиней, — признался Влад Яма.

Пара получила 29 баллов от судей.

— Конечно, я чувствовала волнение перед первым эфиром, — рассказала «ФАКТАМ» Анна Ризатдинова. — Привычный, в принципе, мне предстартовый мондраж, ощущение как будто бы я перед Олимпийскими играми. Танцы — это действительно вся жизнь, я мечтала попасть в этот проект. Сейчас здесь со своим партнером понимаю, что мы должны сделать просто максимум.

- Номер получился очень красивым!

— Он очень близок мне. Этот номер о том, что одинокая девушка в поиске себя и она мечется к разным мужчинам и один из них мой партнер Саша. Но и тут неопределенность и в конце концов я остаюсь одна Вобщем, я так и не определилась в своей симпатии.

Звезда фильма «Свингеры» Михаил Кукуюк посвятил свое участие в шоу известной певице, коллеге по фильму — Оле Поляковой. Вместе со своей партнершей Лизой Дружининой, он исполнил квикстеп под хит Beyonce «Crazy in love».

— Вам не удалось сыграть настоящего танцора, — признал Влад Яма. — Но это было лучше, чем Комаров и Никитюк вместе взятые.

— Вы напомнили мне Белого кролика из «Страны чудес», — призналась Екатерина. — Мне интересно, куда же вы меня доведете.

Пара получила от судей 15 баллов.

Самый провокационный номер эфира — в исполнении Maruv и Jay.

— Мне часто отказывали, но я очень упертая, — призналась скандальная певица Maruv. — С самого детства я любила выделиться.

Танцы на каблуках вызвали настоящий ажиотаж у зрителей!

— Без комментариев, — сказала Екатерина. — Я рада, что вы принимаете участие в нашем проекте. Вы напоминаете мне героиню романа Флобера «Госпожа Бовари». Но мне бы хотелось интеллигентной провокации.

Maruv тут же достала из латексных брюк каждому судье по паре белоснежных, кружевных трусов.

— Вы напоминаете мне Мадонну, которой было на всех наплевать, — сказал Франциско, размахивая трусами.

— Очень современно, но я жду от вас вальса, — сказал Влад Яма.

Судьи поставили паре 25 баллов.

Артист и тренер «Голос. Діти-5» Дзидзьо со своей партнершей Яной Цыбульской исполнил страстную сальсу под хит «Цьом».

— Мой танец для мамы, — признался Дзидзьо.

— Мне показалось, танца было маловато, — сказал Франциско после выступления.

— Дзидзьо у вас есть все шансы обогнать Остапчука, — признала Екатерина Кухар.

Судьи поставили паре 18 баллов.

В первом эфире выступила и Тина Кароль, представив свой новый хит «Вабити».

Завершил эфир фокстрот звезды «Квартала 95» Елены Кравец в паре с Максимом Леоновым.

— Танцы для меня это — освобождение, — призналась Елена. — У меня трое детей и моя жизнь не состоит из постоянных веселых моментов.

— Я хочу, чтобы вы поверили в себя, — сказал, после номера, обращаясь к Елене, Франциско. — И вы победите.

— Это было совсем не смешно, — сказал Влад Яма. — Лена, твои глаза изменились — это стоит того. Ты правильно сделала, что пришла в шоу.

Судьи поставили паре 24 балла.

По традиции ни одна из пар не покинула первый эфир. Голосование зрителей за своих любимцев начнется уже со следующей недели.

Накануне старта сезона «ФАКТЫ» взяли интервью у Дзидзьо, который рассказал нам, почему наконец решился поучаствовать в «Танцах со звездами».

Напомним, по итогам прошлого сезона одна из пар-участников поженилась. Александра Кучеренко вышла замуж за телеведущего Дмитрия Комарова.

