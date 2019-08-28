Украина

Как в Киеве на Михайловской площади почтят память героев Иловайска

В эти дни Украина отмечает годовщину трагических событий под Иловайском. Пять лет назад россияне устроили там настоящий ад нашим воинам.

В среду, 28 августа, в Киеве пройдут Дни памяти героев Иловайского плацдарма. На Михайловской площади участники тех боев в 10:00 откроют фотовыставку, которая запечатлела события пятилетней давности. Вечером на площади выступят музыкальные коллективы, споют также участники войны на Донбассе.

28−30 августа в кинотеатрах Киева будут демонстрировать тематические фильмы, в Национальном военно-историческом музее представят экспозицию, посвященную Иловайской трагедии, — с артефактами и документами (улица М. Грушевского, 30/1).

29 августа в 09:00 в зале Памяти Минобороны (Воздухофлотский проспект, 6) почтят память героев; в 11:00 — на Михайловской площади торжества и мемориальные мероприятия, с 16:00 — допремьерный показ художественного фильма режиссера Ивана Тимченко «Иловайск 2014. Батальон Донбасс» (кинотеатр «Киевская Русь»).

К организации памятных мероприятий приобщились Военно-патриотическое объединение участников боевых действий «Сармат», «Несломленные матери Украины», Ассоциация ветеранов войны, участников АТО, членов семей погибших (умерших) и инвалидов войны Киева, горгосадминистрация, Киевский городской центр помощи участникам АТО и другие союзы и ассоциации. Центром мемориальных мероприятий станет Михайловская площадь.

Там смонтированы необходимые конструкции, их демонтаж планируют завершить 30 августа (к 23:00). А 29 августа (с 10:00 до 18:00) дорожное движение будут регулировать на улице Б. Житомирской — от улицы Владимирской до Михайловской, на улице Михайловской (от улицы Б. Житомирской до переулка Михайловского) и на Владимирском проезде (в пределах улицы М. Житомирской и Михайловской площади).

В программу Дней памяти героев Иловайска вошли мероприятия:

28−29 августа

10:00 — стендовая фотовыставка от фотокорреспондентов — участников боев под Иловайском: Маркияна Лысейко, Александра Гляделова, Макса Левина, Макса Дондюка;

28 августа

16:00 — кинопрокат в муниципальных кинотеатрах документальных и художественных фильмов, посвященных Иловайским событиям;

18:00 — концерт с участием известных исполнителей, волонтеров, музыкальных групп — представят песни, рожденные в АТО;

29 августа

10:00 — встреча семей погибших и пропавших без вести под Иловайском и всех граждан, которые хотят почтить память героев-воинов, отдавших жизнь за мир и независимость;

11:15 — официальная часть, посвященная пятой годовщине Иловайской трагедии;

12:00 — панихида по погибшим героям от служителей ПЦУ Михайловского златоверхого монастыря;

12:30 — Почетный караул и военный салют от ВСУ и Нацгвардии Украины в честь погибших — возле Стены памяти;

12:45 — минута молчания по погибшим под Иловайском;

13:00 — возложение цветов к Стене памяти;

15:30 — фотовыставка волонтера Дмитрия Муравского «Лицо современной войны за Украину» (улица Сечевых Стрельцов, 93, кинотеатр «Киевская Русь»);

16:00 — допремьерный показ фильма режиссера И. Тимченко «Иловайск 2014. Батальон Донбасс» и встреча с творческим коллективом.

30 августа

14:00 — тематический кинопрокат документальных и художественных фильмов о событиях под Иловайском (Сечевых Стрельцов, 93, кинотеатр «Киевская Русь»);

16:00 — книжная конференция от воинов-авторов книжных произведений о современной героической истории «Помним Иловайск 2014» — в малом кинозале кинотеатра «Киевская Русь»;

18:00 — «Иловайск. Рыцари неба» — кинопоказ документального фильма режиссеров Катерины Стрельченко и Дмитрия Панкова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 28 августа с 09:00 до 12:00 на период проведения в Киеве мероприятий в память погибших и пропавших без вести украинских бойцов будет ограничено движение транспорта на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter