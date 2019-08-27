Стиль жизни

По завершении саммита G7 в Биаррице мировые лидеры с женами разъехались по домам, а пресса все еще продолжает обсуждать наряды первых леди. Так, в последний день саммита супруги президентов Франции и США появились на публике в нарядах совершенно разного стиля. 66-летняя Брижит Макрон, как сообщает Daily Mail, надела короткое платье в стиле сафари бежевого цвета. Очередной наряд от Louis Vuitton стоит 3000 долларов. Мадам Макрон выбрала также туфли коричневого цвета того же бренда, в которых была накануне днем.

49-летняя Мелания Трамп остановила выбор на длинном трикотажном белом платье с синим узором на юбке от французского модельера тунисского происхождения Аззедина Алайи — также стоимостью 3000 долларов. На ногах у нее были любимые «лабутены» — на этот раз белого цвета, с высокими каблуками. А на руке сияло бриллиантовое обручальное кольцо от Graff Diamonds, подаренное Трампом на свадьбу 14 лет назад и оцениваемое в сумму свыше миллиона долларов.

К Брижит и Мелании присоединились прочие «первые жены». Они вместе совершили прогулку по пляжу и пообщались с юными серфингистами.

Кроме того, поклонники обеих дам получили возможность сравнить, кто из них лучше выглядит в джинсах. Брижит появлялась в джинсах дважды — в первый, а также во второй день саммита. И каждый раз — с стильных кроссовках от Louis Vuitton.

Мелания во время мероприятий во Франции джинсы не надевала, но тоже засветилась в них два раза: когда садилась в самолет, собиравшийся вылетать из США в Европу, а также по возвращении в Вашингтон. Оба раза джинсы были белые — судя по всему, одни и те же. В первом случае Трамп надела с ними жакет от Chanel, во второй раз — темно-синюю блузку. И носила их с туфлями-балетками на низком ходу.

Фото Getty

Ранее, как писали «ФАКТЫ», сеть повеселил снимок, на котором Мелания Трамп влюбленно смотрела на премьера Канады Джастина Трюдо.

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