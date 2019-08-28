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Происшествия

Масштабный пожар на крупнейшем рынке в Одессе: сгорело 40 торговых павильонов (фото)

10:30 28 августа 2019 368
Пожарные тушат рынок в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В ночь на среду, 28 августа, начался пожар на одном из крупнейших одесских рынков — «Северный» в Суворовском районе города, на пересечении проспекта Добровольского и улицы Генерала Бочарова. Его бросились тушить остававшиеся на территории рынка люди и случайные прохожие. Однако вскоре стало ясно, что необходима помощь профессиональных спасателей.

«Сообщение о возгорании торговых павильонов на рынке „Северный“ по проспекту Добровольского, 114/2, поступило в Службу спасения „101“ в 04:17, — информировали в региональном главке ГСЧС. — По прибытии на место вызова спасатели установили, что горят 40 торговых павильонов на территории рынка».

Через 40 минут пламя было локализовано, а через час — погашено на площади 350 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Для ликвидации ЧП привлекались 10 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.

По предварительным выводам спасателей, предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования в одном из торговых павильонов.

Огонь повредил конструкции рынка, прилавки и товар. Сейчас на месте происшествия эксперты выясняют причины возгорания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар с человеческими жертвами в отеле «Токио Стар». Погибли девять человек. Владелец гостиницы Вадим Черный арестован. Он подал апелляцию, которую 27 августа стали рассматривать в суде. На заседании суда представитель прокуратуры заявил, что девятая жертва пожара до сих пор не опознана.

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