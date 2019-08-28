Украина

Украинский олигарх Игорь Коломойски, ранее назвавший войну на востоке страны «гражданским конфликтом», считает, что Украина может предложить снять часть санкций с России, введенных за Донбасс.

«Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму», — заявил Коломойский в интервью «Цензор.нет», добавив, что от ограничительных мер, введенных после трагедии с «Боингом» Малазийских авиалиний летом 2014 года, россияне «реально страдают».

Бизнесмен считает отмену части таких санкций «выгодной переговорной позицией» для Украины и заявляет, что «Донбасс надо возвращать сейчас». Отметив, что Россия несет большие потери из-за ограничительных мер, Коломойский подчеркнул, что лишь позиция Украины может способствовать отмене их части.

С другой стороны, по его словам, Россия теряет много средств на содержание оккупированных территорий. «Донбасс российской экономике не нужен, это часть украинского промышленного комплекса, если они вернут нам промышленность Донбасса, у нас значительно вырастет товарооборот с той же Россией, который с 2014-го упал в три раза. Реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят», — заявил Игорь Коломойский и добавил: «Россия проиграла войну. Украину им не взять, а отдавать оккупированные территории рано или поздно все равно придется. Мы им на данный момент предлагаем уйти на основе договоренностей, когда они на многое могут влиять».

Игорь Коломойский считает, что снятие санкций по Донбассу возможно при выполнении трех условий: «Когда на Донбассе наступит мир — это раз, когда Россия выведет свои войска — это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей — это три. После выполнения условий санкции снимаются».

Вместе с тем олигарх считает необходимым разделить вопросы возвращения Донбасса и Крыма: «Но если мы реалисты, если мы хотим продвижения к миру и освобождению нашей земли, то надо начать с отработки плана мирного освобождения, чтобы при нашей жизни у нас вернулся хотя бы Донбасс. Да, надо отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса, как это ни печально звучит».

Отвечая на вопрос журналиста, не подтолкнет готовность Украины к отказу от части санкций против РФ к отмене или ослаблению ограничительных мер, введенных Евросоюзом, Игорь Коломойский сказал: «Нет, не ослабит. По причине того, что мы не вводили эти санкции. Эти ввели западные страны, и они включены в Минский процесс, это, безусловно, должно быть совместным решением».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Игорь Коломойский занял четвертое место в списке самых влиятельных людей Украины.

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