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- 12:14 На химзаводе в Северодонецке произошло опасное ЧП: что об этом известно
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На химзаводе в Северодонецке произошло опасное ЧП: что об этом известно
На химическом заводе «Азот» в Северодонецке (Луганская область) произошла утечка аммиачной воды. Напомним, жители города жаловались на сильный запах аммиака.
Как сообщили в Северодонецком горсовете, авария случилась 27 августа около 21:00.
На заводе быстро ликвидировали ЧП. По имеющейся в горсовете информации, загрязнения воздуха в городе нет.
«Утечка была оперативно устранена. В то время был штиль, поэтому загрязнения атмосферы города по данным, которые есть в городском совете, не произошло», — сказано в сообщении.
Жителей города просят соблюдать спокойствие.
Что стало причиной выброса пока неизвестно.
Напомним, северодонецкое объединение «Азот» является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе предприятием химической промышленности по производству азотных удобрений, метанола, уксусной кислоты, винилацетата и его производных, ацетилена, формалина, катализаторов, товаров бытовой химии и другой химической продукции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аварии на мариупольском заводе «Азовсталь», где на площадку выплеснулся жидкий чугун. Также сообщалось о пожаре на киевском судостроительном предприятии «Кузня на Рыбальском», которое выполняет ряд оборонных заказов.
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