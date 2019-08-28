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Происшествия

На химзаводе в Северодонецке произошло опасное ЧП: что об этом известно

12:14 28 августа 2019 153
объединение «Азот»
Инф. «ФАКТОВ»

На химическом заводе «Азот» в Северодонецке (Луганская область) произошла утечка аммиачной воды. Напомним, жители города жаловались на сильный запах аммиака.

Как сообщили в Северодонецком горсовете, авария случилась 27 августа около 21:00.

На заводе быстро ликвидировали ЧП. По имеющейся в горсовете информации, загрязнения воздуха в городе нет.

«Утечка была оперативно устранена. В то время был штиль, поэтому загрязнения атмосферы города по данным, которые есть в городском совете, не произошло», — сказано в сообщении.

Жителей города просят соблюдать спокойствие.

Что стало причиной выброса пока неизвестно.

Напомним, северодонецкое объединение «Азот» является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе предприятием химической промышленности по производству азотных удобрений, метанола, уксусной кислоты, винилацетата и его производных, ацетилена, формалина, катализаторов, товаров бытовой химии и другой химической продукции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аварии на мариупольском заводе «Азовсталь», где на площадку выплеснулся жидкий чугун. Также сообщалось о пожаре на киевском судостроительном предприятии «Кузня на Рыбальском», которое выполняет ряд оборонных заказов.

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