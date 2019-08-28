Происшествия

В Закарпатье в ДТП попал рейсовый автобус: много пострадавших (фото)

Утром в среду, 28 августа, в Раховском районе (Закарпатская область) в ДТП попал рейсовый автобус, столкнувшийся с легковушкой. Ранее под Черкассами в дорожно-транспортное происшествие попал пригородный автобус, ехавший из Миргорода.

Как сообщают в управлении ГосЧС в Закарпатской области, чрезвычайное происшествие случилось на автодороге государственного значения Мукачево-Рогатин в районе поселка городского типа Ясиня. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Ясиня — Рахов, столкнулся с автомобилем Skoda Superb.

Медики увезли в больницу шестерых пассажиров автобуса и одного пассажира легкового автомобиля. Позже за медицинской помощью обратились еще трое человек, ехавших в рейсовом автобусе. По данным спасателей, в рейсовом автобусе ехали 15 пассажиров, а в ГУ НП в Закарпатской области сообщили, что в салоне находилось 25 человек.

«От удара автобус перевернулся, а легковушка снесла ограду и въехал в кювет. По предварительной информации, 21-летний водитель „Skoda“, житель села Нижняя Апша Тячевского района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с рейсовым автобусом под управлением 64-летнего жителя села Розтоки Раховского района», — сообщили в областной полиции.

Правоохранители уточнили, что медицинская помощь потребовалась супруге водителя легкового автомобиля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузовика. Водитель автобуса международного сообщения «Неаполь-Херсон» врезался в автомобиль-тягач «Ивеко» с прицепом, который двигался в попутном направлении.

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