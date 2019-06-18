Смертельное ДТП в Хмельницкой области: автобус столкнулся с грузовиком (фото)

Происшествия

В Хмельницкой области произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в котором один человек погиб и трое травмировались. Ранее в Закарпатской области в страшном ДТП погибли пять лесорубов.

Как сообщили в Хмельницком областном главке полиции, авария случилась в районе села Войтовцы Волочиского района.

По предварительным данным, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения «Неаполь-Херсон», допустил столкновение с автомобилем-тягачом «Ивеко» с прицепом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Еще три женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Волочиской больницы. Всего в автобусе находилось 26 пассажиров.

По данному факту открыто уголовное производство.

Водитель автобуса задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в селе Лазещина Раховского района Закарпатской области, где перевернулся рейсовый автобус сообщением Ивано-Франковск — Мукачево. В результате аварии один пассажир погиб, еще двое были травмированы. А также писали о ДТП, которое устроила в Ужгороде 21-летняя студентка без водительских прав.

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