- 13:06 В Киеве детям без прививок разрешат посещать школу
- 12:59 Бывший муж Ани Лорак похвастался, что дарит цветы новой возлюбленной
- 12:53 В Киеве одному полицейскому разбили голову, а другому — сломали ногу
- 12:52 Задержание Раисы Богатыревой: что известно о деятельности топ-чиновницы времен Януковича
- 12:35 В Киеве до 30 августа можно бесплатно пройти медицинское экспресс-обследование (адреса пунктов)
- 12:25 Скандал на "Танцях з зірками": конкурс Влада Ямы вызвал волну возмущения
- 12:19 Где смотреть онлайн Ломаченко – Кэмпбелл: расписание трансляций объединительного боя
- 12:16 В Закарпатье в ДТП попал рейсовый автобус: много пострадавших
- 12:15 Где смотреть онлайн «Заря» — «Эспаньол»: расписание трансляций поединка Лиги Европы
- 12:14 На химзаводе в Северодонецке произошло опасное ЧП: что об этом известно
- 12:13 Очередная провокация: Россия пытается сорвать испытания украинского ракетного вооружения
- 11:59 Раздобрел на "гуманитарке": главарь "ДНР" Пушилин очень поправился
В Киеве до 30 августа можно бесплатно пройти медицинское экспресс-обследование (адреса пунктов)
В Киеве на этой неделе снова работают медпункты, где горожане могут бесплатно сделать медицинские тесты и определить, насколько полученные данные соответствуют норме. До праздников на прошлой неделе во всех столичных районах обследовались 970 киевлян, а всего в рамках проекта «Врач в вашем доме» — 93 655 человек. Эти процедуры просты и необременительны для желающих узнать, есть ли в организме какие-то отклонения. Кроме диагностики, обследуемые получат первичные консультации и определятся, нужно ли в дальнейшем продолжить проверки.
Пункты обычно открыты для пациентов с 11:00 до 14:00 и работают по графику во всех столичных районах:
Голосеевский район (
28−30 августа — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
28 августа — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
29 августа — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
30 августа — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
28 августа —
29 августа --
Днепровский район
28 августа -- улицы Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины), Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»),
29 августа — улицы Алма-Атинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 13а (ЖЭО № 404),
30 августа -- улицы Рогозовская, 6 (амбулатория семейной медицины № 6), Миропольская, 1 (аптека № 77),
Оболонский район
28 августа — улица Маршала Тимошенко, 16, 1-й этаж (центр оказания админуслуг),
29 августа — улица П. Панча, 7б (центр занятости);
30 августа — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);
Печерский район
28−30 августа — улица Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;
Подольский район
28 августа — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
29 августа — улицы Волошская, 47, каб. 113, Бестужева, 32 (территориальный центр);
30 августа — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;
Святошинский район
28 и 30 августа — проспект Победы, 97,
Соломенский район
28 августа — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);
29 августа — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;
30 августа — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием
28 августа — улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека «Фармация» № 7), ЦПМСП № 2;
29 августа — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
30 августа — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
Как обычно, у более чем половины обследуемых на минувшей неделе выявили отклонения в индексе массы тела, у многих давление было выше нормальных показателей, у части пациентов зашкаливал уровень глюкозы в крови, а у трети горожан оказался высокий уровень холестерина. Увы, цифры не радуют и продолжают настораживать медиков, которые упорно повторяют: здоровье зависит от образа жизни, выбранного ритма, активности, в немалой степени — от правильного и сбалансированного питания, а также умения отказаться от вредных привычек.
Кроме того, в прошлый раз в рамках врачебного проекта мультидисциплинарные бригады врачей 73 раза выезжали на дом к больным, а в общей сложности они 6 159 раз побывали с домашними визитами в семьях немощных и малоимущих.
Напомним, в Киеве также открыты коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатное обслуживание участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
Ранее «ФАКТЫ» писали, где в августе в Киеве работает передвижной флюорограф.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...