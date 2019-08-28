В Киеве до 30 августа можно бесплатно пройти медицинское экспресс-обследование (адреса пунктов)

Здоровье и медицина

В Киеве на этой неделе снова работают медпункты, где горожане могут бесплатно сделать медицинские тесты и определить, насколько полученные данные соответствуют норме. До праздников на прошлой неделе во всех столичных районах обследовались 970 киевлян, а всего в рамках проекта «Врач в вашем доме» — 93 655 человек. Эти процедуры просты и необременительны для желающих узнать, есть ли в организме какие-то отклонения. Кроме диагностики, обследуемые получат первичные консультации и определятся, нужно ли в дальнейшем продолжить проверки.

Пункты обычно открыты для пациентов с 11:00 до 14:00 и работают по графику во всех столичных районах:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

28−30 августа — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

28 августа — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

29 августа — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

30 августа — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

28 августа — 09:00—12:00 — Деснянський парк;

29 августа -- 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

28 августа -- улицы Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины), Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а (ЖЭО № 402);

29 августа — улицы Алма-Атинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 13а (ЖЭО № 404),

30 августа -- улицы Рогозовская, 6 (амбулатория семейной медицины № 6), Миропольская, 1 (аптека № 77),

Оболонский район

28 августа — улица Маршала Тимошенко, 16, 1-й этаж (центр оказания админуслуг),

29 августа — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

30 августа — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

28−30 августа — улица Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

Подольский район

28 августа — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

29 августа — улицы Волошская, 47, каб. 113, Бестужева, 32 (территориальный центр);

30 августа — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;

Святошинский район

28 и 30 августа — проспект Победы, 97, 9:00—12:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

28 августа — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

29 августа — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

30 августа — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

28 августа — улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека «Фармация» № 7), ЦПМСП № 2;

29 августа — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

30 августа — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Как обычно, у более чем половины обследуемых на минувшей неделе выявили отклонения в индексе массы тела, у многих давление было выше нормальных показателей, у части пациентов зашкаливал уровень глюкозы в крови, а у трети горожан оказался высокий уровень холестерина. Увы, цифры не радуют и продолжают настораживать медиков, которые упорно повторяют: здоровье зависит от образа жизни, выбранного ритма, активности, в немалой степени — от правильного и сбалансированного питания, а также умения отказаться от вредных привычек.

Кроме того, в прошлый раз в рамках врачебного проекта мультидисциплинарные бригады врачей 73 раза выезжали на дом к больным, а в общей сложности они 6 159 раз побывали с домашними визитами в семьях немощных и малоимущих.

Напомним, в Киеве также открыты коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатное обслуживание участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Ранее «ФАКТЫ» писали, где в августе в Киеве работает передвижной флюорограф.

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