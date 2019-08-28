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В Киеве одному полицейскому разбили голову, а другому — сломали ногу
В среду, 28 августа, в Киеве пострадали два сотрудника полиции — одного из них доставили в больницу с травмами головы, а второго — с переломом ноги. Ранее в столице возле ТРЦ Ocean Plaza водитель сбил полицейского и скрылся с места ДТП.
Как сообщают в полиции Киева, одно из ЧП произошло 28 августа около двух часов ночи в Голосеевском районе. Там наряд полиции заметил автомобиль с повреждениями, ехавший на «аварийке». На требование полицейских остановится, водитель не отреагировал. А когда его все же догнали, один из правоохранителей подошел к машине, но находившийся за рулем мужчина резко нажал на газ и наехал полицейскому на ногу.
Водителя задержали, открыто уголовное производство. Оказалось, что за рулем был 35-летний иностранец в состоянии алкогольного опьянения. Врачи констатировали у пострадавшего полицейского перелом левой ноги.
Второе ЧП с участием правоохранителей произошло около трех часов ночи в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема, куда жители многоэтажки вызвали патрульных из-за агрессивной компании. Когда патрульный попытался утихомирить мужчин, на него набросились с кулаками. Напарница была вынуждена применить слезоточивый газ и вызвать подмогу.
Второй экипаж задержал двоих дебоширов — 27-летних уроженцев Сумской и Житомирской областей. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следствие просит суд отправить парней под стражу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре задержали водителя, который протащил за машиной полицейского, державшегося за дверцу автомобиля. Находившийся. Водителя остановили за нарушение ПДД, но когда к его машине подошел патрульный, он внезапно нажал на педаль газа. Полицейский получил многочисленные ушибы.
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