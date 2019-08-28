- 14:39 Марс и Венера в знаке Девы: что это значит для всех знаков зодиака
- 14:34 СМИ назвали претендентов на должность министра инфраструктуры
- 14:31 Избили и ограбили пенсионерку: в полиции показали видео и фото опасных бандитов, орудовавших под Киевом
- 14:28 Онлайн-трансляция первого заседания Верховной Рады девятого созыва
- 14:27 Обмен пленными: Украина внесла изменения в списки
- 14:22 Где смотреть онлайн «Аякс» — АПОЕЛ: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 14:22 Опасная поездка: пассажирам "Укрзалізниці" пришлось ехать в поезде с открытой дверью
- 14:20 В Киеве до 1 сентября работают районные продуктовые ярмарки (адреса)
- 13:57 Новая Рада может пополниться новыми членами "Квартала 95": названы имена
- 13:56 Без Усика: Ломаченко назвал тройку лучших боксеров мира
- 13:56 Могут вылететь на следующей неделе: Влад Яма раскритиковал выступления пар на «Танцях з зірками»
- 13:53 "Кто такая?" Вайкуле и Пугачева взорвали сеть насмешкой над Лободой
Жребий определил пары третьего раунда Кубка Украины по футболу
В среду, 28 августа, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу (на этой стадии турнира в борьбу за трофей вступят шесть представителей элитного дивизиона, занимающие 7--12-е места в текущей таблице премьер-лиги).
С легкой руки знаменитого в прошлом футболиста, ныне главного тренера сборной Украины среди ветеранов Анатолия Демьяненко и ассистента наставника юношеской сборной страны (U18) Егише Меликяна кубковые пары сформировали:
«Кремень» (Кременчуг) — «Олимпик» (Донецк)
«Николаев» — «Черноморец» (Одесса)
«Оболонь-Бровар» (Киев) — «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)
«Альянс» (Липовая Долина) — «Балканы» (Заря)
«Буковина» (Черновцы) — «Львов»
«Минай» — «Волынь» (Луцк)
«Ингулец» (Петрово) — «Карпаты» (Львов)
«Диназ» (Вышгород) — «Александрия»
«Агробизнес» (Волочиск) — «Днепр-1»
«Рух» (Львов) — «Мариуполь»
Поединки будут сыграны 25 сентября, и только встреча «Рух» — «Мариуполь» состоится 2 октября, поскольку на базовый кубковый день у подопечных Александра Бабича запланирован матч премьер-лиги против «Динамо».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голы бразильцев принесли «Львову» победу в премьер-лиге на поле «Днепра-1».
Фото ffu.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!