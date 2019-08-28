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Спорт

Жребий определил пары третьего раунда Кубка Украины по футболу

13:37 28 августа 2019 87
Кубок Украины по футболу
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 28 августа, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу (на этой стадии турнира в борьбу за трофей вступят шесть представителей элитного дивизиона, занимающие 7--12-е места в текущей таблице премьер-лиги).

С легкой руки знаменитого в прошлом футболиста, ныне главного тренера сборной Украины среди ветеранов Анатолия Демьяненко и ассистента наставника юношеской сборной страны (U18) Егише Меликяна кубковые пары сформировали:

«Кремень» (Кременчуг) — «Олимпик» (Донецк)

«Николаев» — «Черноморец» (Одесса)

«Оболонь-Бровар» (Киев) — «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)

«Альянс» (Липовая Долина) — «Балканы» (Заря)

«Буковина» (Черновцы) — «Львов»

«Минай» — «Волынь» (Луцк)

«Ингулец» (Петрово) — «Карпаты» (Львов)

«Диназ» (Вышгород) — «Александрия»

«Агробизнес» (Волочиск) — «Днепр-1»

«Рух» (Львов) — «Мариуполь»

Поединки будут сыграны 25 сентября, и только встреча «Рух» — «Мариуполь» состоится 2 октября, поскольку на базовый кубковый день у подопечных Александра Бабича запланирован матч премьер-лиги против «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голы бразильцев принесли «Львову» победу в премьер-лиге на поле «Днепра-1».

Фото ffu.ua

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