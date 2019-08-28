В Киеве 28–31 августа жителям нескольких районов отключат воду (адреса)

Украина

В Киеве жильцов ряда домов предупредили, что с 28 по 31 августа им отключат воду в связи с плановыми ремонтами. Такие работы нужны для поддержания стабильного функционирования водоснабжающего оборудования. Итак, воды не будет по адресам:

28 августа

- до 23:00 — на улицах Нежинской, 20, Бориславскоц 1−11, Мироновской (11 частных домов), на проспекте Отрадном, 1−9а;

- до 23:00 — на проспекте Голосеевском, 110, 112, 114, 114к2, 118к1, 118к2, 114а;

- до 18:00 — на улице Энтузиастов, 7/3, 9/2, 7/4, 13а, 13б, бульваре Шамо, 18/2.

- с 17:00 до 8:00 29 августа — на улице Зоологической, 3, проспекте Победы, 32, 34.

29 августа

- с 10:00 до 24:00 — в переулке Коломыйском, 5а, 5/2, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13/23, 15/43, улицах Сеченова, 4, 8, 10, 12, 14, Ломоносова, 27, 29.

- с 10:30 до 19:30 — на улице Ильенко, 46, 48, 48а, 52а.

30 августа

- с 10:00 до 23:00 — на проспекте Голосеевском, 116а, 118б, 118 В, 120 В, улице Васильковской, 47, 47к2, 47к3, 47а.

- с 10:00 до 19:00 — на улице Челябинской, 10, 24а.

31 августа

- с 9:30 до 23:00 — на улицах Голосеевской 17, 19, 19а, 21, 51/2, 57, Добрый Путь, 5, 5а, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 7а, 9, 9/1, 11.

А в связи с профилактической промывкой сетей, предусмотренной ежегодным графиком работ, в зону плановых ремонтов в конце августа попадают улицы в Деснянском и Святошинском районах:

- в ночь на 29 августа (с 00:30 до 05:35) в Деснянском районе будут заниматься трубами по улицам Закревского (от просп. Маяковского до улицы Т. Драйзера);

- в ночь с 29 на 30 августа (с 23:00 до 06:00) в зоне работ в Святошинском районе окажутся сети по улицам Потапова, Кучера, Покотило, Семьи Сосниных, Л. Курбаса, Жолудева, Симиренко, Р. Роллана, Г. Юры, Зодчих, Героев Космоса, Жмеринской, Тулузы, Булгакова, просп. Королева, бульвара Кольцова.

Промывка необходима, чтобы качество воды не ухудшалось, при этом трубы очищаются от возможного осадка. Процедура проводится в ночное время, чтобы не создавать неудобства жильцам домов. Однако все же стоит прислушаться к рекомендациям «Киевводоканала»: в период работ не пользоваться водой для приготовления еды или в санитарно-гигиенических целях. После завершения промывки труб перед применением воду в квартирах нужно спускать до прозрачности и исчезновения постороннего запаха. Также «Киевводоканал» проводит профилактическую промывку труб в Святошинском районе столицы.

Напомним, что 27 августа диспетчерская служба на столичном Печерске зафиксировала повреждения теплосетей вследствие проводимых гидравлических испытаний. И, как следует из сообщения Печерской райадминистрации, от горячего водоснабжения отключили 107 жилых домов по адресам: на улицах Крещатик, 23, Богомольца, 5, 6,8а, на улицах Кости Гордиенко, 1а, 2а, 3,4,5,8,10, Грушевского, 28/2,34/1, Кловском спуске, 4, 4а, 5, 6, 9/2, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, Липской, 15а, Марьяненко, 7, 11/12, 13, Пилипа Орлика, 9,10,22/2,24/1, Институтской, 14, 13а, 17/5, 19а, 19б, 19 В, 22/7, 24/7, 25а, 25, 27/6, Круглоуниверситетской, 11/19,13,14, 15, 17, Лютеранской, 17, 24, 26/17, 28а, 30/24, Шелковичной, 29, 16а, 16б, 18а, 18б, 32/34, 20, 22, 24, Гусовского 2, 4, 4а, Рыбальской, 8, 10, 3, 7, 11, Резницкой, 9а, 11б, 11, Чигорина, 61а, 61, Ивана Кудри, 22, 22а, 43, П. Мирного, 2/44, 5, Лейпцигской, 3, Цитадельной, 4/7, 5/9, 7, 9, Чешской, 1/22, Бойчука, 2/34, 17/10, на бульварах Марии Примаченко, 2, 4, 6а, 6, Дружбы народов, 19а, 21, 25,27, 32, Леси Украинки, 30а, 30, 30б, в переулках Виноградном, 1/11, 4, 6, П. Мирного 4, в Бастионном переулке, 5, 7, 9.

За подробной информацией о сроках устранения аварий обращаться в диспетчерскую службу Печерского района — (044) 290−98−22, по вопросам ЖКХ — (044) 290−98−24, в контакт-центр 15−51, по вопросам ЖКХ — 15−57 (044) 500−1557

Напомним, что недавно из-за плановых ремонтов киевлянам уже отключали воду.

«ФАКТЫ» также рассказывали, что в Украине установили предельные тарифы на горячую воду и отопление. Сколько теперь придется платить за услуги, читайте здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter