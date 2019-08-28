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ЧП в Дрогобыче: в аварийном доме обвалилась еще одна плита
В Дрогобыче на улице М. Грушевского, 101/1, где рухнула часть жилого дома, упала еще одна плита.
Как сообщают в Дрогобычском горсовете, около 15:00 упала верхняя плита, нависавшая над руинами. Никто из работающих на месте ЧП спасателей не пострадал. Соседние подъезды дома осмотрел эксперт и заявил, что угроз обвала там нет. Сейчас специалисты готовят подпоры, чтобы укрепить крышу здания.
Жителям аварийного дома разрешили забрать основные вещи из квартир, после чего помещения опечатают. Эвакуировано 103 человека, четырем семьям необходимо жилье.
Тем временем администрация «Дрогобычводоканала» перекрыла поставку воды всему кварталу — из-за разрушения здания повреждены коммуникации. Людям с инвалидностью, живущим в районе чрезвычайного происшествия, воду будут доставлять сотрудники социальных служб.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», следствие рассматривает три версии ЧП в Дрогобыче — взрыв газа, перестройка жилья и последствия подтопления дома в результате сильных ливней.
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