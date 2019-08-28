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Трагедия в Дрогобыче: названы три версии обрушения жилого дома
В Дрогобыче (Львоваская область), где в результате обрушения части дома погибли два человека, следователи рассматривают три версии чрезвычайного происшествия, сообщает УНН.
«Одна из версий — газ, но это маловероятно. Вторая — перепланировка, но это также не подтверждено. Третья — возможно, когда были дожди, то в подвале промокло, подмыло, ведь это старый дом», — сообщили журналистам в пресс-службе Дрогобычского городского совета.
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В то же время «Обозреватель», ссылающийся на информацию жительницы соседнего дома Ольгу, пишет, что за несколько дней до трагедии люди ходили в ЖЭК и жаловались на большую трещину в стене дома. «А им там сказали, мол, делайте ремонт своими силами», — цитирует издание жительницу Дрогобыча.
Она, кстати, тоже подтвердила информацию о том, что ночью не было слышно звука взрыва: «Перед трагедией сильно выли собаки, было жутко. Я вышла на балкон, посмотрела, потом вернулась в квартиру. И вдруг слышу этот звук. У нас тут есть детский садик, который разбирают. Еще подумала, может, люди там какие-то материалы воруют и что-то обвалилось…».
В то же время, в горсовете утверждают, что за последние годы от жителей дома на улице М. Грушевського, 101/1, не поступало жалоб на техническое состояние здания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», председатель Львовского областного совета Александр Ганущин озвучил и четвертую версию ЧП в Дрогобыче — ошибка строителей, которая повлекла проблемы с подпорными стенами.
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